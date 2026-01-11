Перемены в жизни принца Джорджа: стало известно, где может продолжить свое обучение наследник британского престола

Принц Джордж / © Getty Images

Именно это ждет принца Джорджа Уэльского уже в 2026 году. В июле старшему сыну Кейт и Уильяма исполнится 13 лет, и он должен будет покинуть школу Ламбрук, в которой учится сейчас вместе со своими братом Луи и сестрой Шарлоттой.

«Новая школа Джорджа станет действительно большим переходным периодом для них как для семьи», — говорит королевский эксперт Кэти Николл. «Перемены не за горами, но эта семья не боится перемен. Думаю, Джордж будет более чем готов к этому следующему этапу», — говорит эксперт.

Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта / © Getty Images

Переезд, безусловно, станет непростым испытанием для Кейт, которая регулярно посещала Ламбрук с тех пор, как Джордж начал там учиться в 2022 году. Принцесса известна своим активным участием в образовании своих детей, будь то поддержка спортивных матчей с трибун или участие в благотворительных мероприятиях школы.

Кроме знаменитого Итонского колледжа, где учился отец Джорджа принц Уильям и его дядя принц Гарри, семья Уэльских также рассматривает престижную школу-интернат для мальчиков Marlborough College в Уилтшире. Хотя эта информация еще официально не подтверждена Кенсингтонским дворцом, пишет журнал Оk!.

Однако, сообщается, что Кейт и Уильям были замечены в обеих школах, которые считаются чрезвычайно престижными и стоят около 60 000 фунтов стерлингов (80 тысяч долларов) в год.

Принц Джордж и принцесса Кейт / © Getty Images

Эти школы выпустили немало известных выпускников — среди бывших учеников Итона актеры Эдди Редмейн и Том Хиддлстон.

Итон и Мальборо хранят множество воспоминаний для королевской четы, ведь они провели там свои подростковые годы. В то время как Кейт и ее сестра Пиппа и брат Джеймс учились в Мальборо, принцы Уильям и Гарри поступили в Итон. Последнее стало своего рода отступлением от традиции для королевской семьи, ведь их дед — принц Филипп и отец — король Чарльз — учились в свое время в Гордонстауне в Шотландии.