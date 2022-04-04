Переосмыслили: Лондонская национальная галерея переименовали «Русских танцовщиц» Эдгара Дега

Украина платит очень дорогую цену за то, что мир, наконец, начинает переосмысливать роль Украины в мировом культурном наследии и избавляться от имперской трактовки нашей истории и культуры.

Как сообщает The Guardian, Лондонская национальная галерея переименовала «Русских танцовщиц» Дега в «Украинских танцовщиц».

По мнению издания, этотолько начало процесса призванного переосмыслить «ленивые» интерпретации или неправильное определение украинского искусства и наследия, тотальную маркировку его как русского или российского.

После обращений украинцев в социальных сетях галерея сообщила, что изменила название работы Дега. В частности, Мариам Наем написала об этом на своей странице.

Мікро перемога Тепер вже українською. 6 років перебуваючи в Лос Анжелесі, я відвідала музей Геті. У залі з Дега... Опубліковано Mariam Naiem Середа, 16 березня 2022 р.



Представитель Национальной галереи сказал: «Название этой картины является предметом постоянных дискуссий на протяжении многих лет и освещается в научной литературе; однако за последний месяц ему уделялось повышенное внимание из-за текущей ситуации, поэтому мы сочли подходящим моментом обновить название картины, чтобы оно лучше отражало тему картины».

Среди тех, кто приветствовал переименование была Мария Кащенко, уроженка Украины, основательница и директор Art Unit, в котором представлены начинающие художники, в том числе 21 украинский художник на данный момент.

«Я понимаю, что термин «русское искусство» стал простым обобщающим термином, который был полезен, но сейчас действительно важно сделать все правильно. Как украинка, в прошлом я сталкивалась с периодами, когда меня называли русской или когда украинское происхождение описывалось как русское», — сказала она.

"Украинские танцовщицы" Эдгар Дега / Getty Images

Критика британских культурных учреждений также исходила от Олеси Хромейчук, директора Украинского института в Лондоне, которая в прошлом месяце написала в немецком журнале Der Spiegel: «Каждый поход в галерею или музей в Лондоне с экспонатами искусства или кино из СССР обнаруживает умышленное или просто ленивое искажение региона как единой бескрайней России; так, как этого хотел бы видеть действующий президент Российской Федерации.

«У кураторов нет проблем с представлением еврейского, белорусского или украинского искусства и художников как русских. В тех редких случаях, когда украинец не представлен как русский, его или ее могут представить как «уроженца Украины», как это было в случае с кинорежиссером Александром Довженко на одной из крупных выставок революционного искусства в Лондоне. ”

Национальная галерея сообщила Guardian, что исследование картин в ее коллекции продолжается, и информация о ее работах обновляется по мере необходимости и по мере появления новой информации.

Однако, работа за восстановление точной формулировки в названии работ Эдгара Дега еще не закончена. У художника есть серия работ с танцующими девушками в украинских костюмах, они хранятся в Национальной галерее Швеции, в Музее изящных искусств в Хьюстоне, а также в частных коллекциях. Все они значатся в каталогах как "Русские танцовщицы".

Если вдруг у вас возникли сомнения, действительно ли это не могут быть русские танцовщицы, то мы хотим напомнить вам, как выглядит зажигательный русский танец.

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Национальная художественная галлерея в Лондоне изменила название картины Эдгара Дега с изображением украинок

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