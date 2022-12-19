Перешивала и носила повторно: модные дубли принцессы Дианы

Принцесса Кейт за годы своих публичных выходов в свет неоднократно демонстрировала повторы в нарядах, однако много лет назад это же делала ее свекровь - леди Диана. После брака с принцем Чарльзом Диана стала суперзнаменитой - ее фото и видео постоянно были в прессе, также она часто посещала публичные мероприятия, поэтому одеваться ей нужно было стильно, интересно, современно и разнообразно.

Судя по снимкам тех времен, Диана любила яркие цвета и украшения. Некоторые ее наряды из 80-х сегодня, конечно же, кажутся старомодными и немного забавными, но сама принцесса пыталась их модернизировать в соответствии с модой. Именно поэтому многие из ее нарядов того времени были перешиты до неузнаваемости.

Также леди Ди активно повторно надевала свои любимые вещи, миксовала их с разными деталями гардероба, и, похоже, даже у нее было несколько одинаковых нарядов, но в разных цветах. Ниже мы собрали интересные образ принцессы Уэльской, которые она изменила.

Этот наряд лавандового оттенка леди Ди впервые надела на ужин, устроенный наследным принцем Кувейта во дворце Аль-Шааб 13 марта 1989 года.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Спустя несколько месяцев в этом же образе она появилась на государственном банкете по случаю визита президента Нигерии в Великобританию. Наряд создан модельером Кэтрин Уокер.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Вероятно, платье леди Диане очень нравилось, и она не хотела с ним расставаться, поэтому решила кардинально изменить. Пышную атласную юбку у платья убрали, заменив ее приталенный и прямой, а верхняя часть платья была доработана и немного удлинена. Этот наряд Диана надела в 1992 году на банкет в Сеуле.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

В 80-х очень модными были рюши и баски на платьях, поэтому на День дерби на ипподроме Эпсома в 1986 году Диана заказала себе платье в горох от от Виктора Эдельштейна. Тогда наряд она дополнила шляпой, клатчем и туфлями. Все детали наряда были черно-белыми.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Всего спустя год принцесса решила изменить платье и в 1997 году пришла на матч по поло в Виндзоре уже без рюша на талии.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Также особой популярностью в 80-х пользовались объемные "рукава Джульетты" и рукава-буфы. Эти элементы наряда очень любила и Диана, что можно проследить и в выборе ее свадебного платья. Вещи с подобными рукавами она неоднократно надевала на протяжении нескольких лет и особо запомнилось ее голубое платье от Кэтрин Уокер, надетое в Мюнхене в 1987 году. Наряд был украшен шифоновой тканью на бедрах, а также вышивкой бисером.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

В 1989-м британка поразила поклонников, ведь на ней было то самое нежное платье, но уже с декольте в форме сердца. Платье она надела на представлении "Мулен Руж" в Лондоне.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Кардинальные изменения настигли и розовое платье с золотистой вышивкой. Этот наряд также создала Кэтрин Уокер. Диана надевала платье на концерт в Мельбурне, Австралия, 14 апреля 1983 года. Тогда оно было с множеством оборок, пышными рукавами и, вероятно, с кринолиновой подкладкой.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

После переделки платье было практически не узнать. Оно стало намного женственным и подчеркивало фигуру. Диана повторно надела его в 1997 году.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Также были случаи, когда леди Ди миксовала свои наряды с вещами разных оттенков. Особенно часто она это делала с юбками и жакетами. В 1981 году, еще до свадьбы, Диана надела на турнир по теннису на Уимблдоне, костюм с цветочным принтом.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

В 1985 году она опять надела эту же юбку на матч по поло в Сайренчестере. Тогда Диана сочетала ее с белой блузой, очень модного в 80-х фасона.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

И еще одно интересное фэшн-решение Диана предприняла с пышным полосатым платьем в 1997 году. Сначала она сочетала его с темно-синим длинным жакетом для мероприятия в Португалии.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

А спустя несколько месяцев в этом же платье, но в сочетании с белым жакетом появилась на Каннском кинофестивале.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

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