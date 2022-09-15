Переволновался: королевский охранник рухнул в обморок перед гробом королевы Елизаветы II (видео)

Один из королевских охранников, охраняющих гроб королевы в Вестминстер-холле, внезапно потерял сознание.
Во время караула около гроба королевы Елизаветы II, который находится сейчас в Вестминстер-холле с одним из королевских солдат приключился инцидент, который разлетелся по всем новостям.
Он стоял у подножия гроба покойного монарха, когда солдату внезапно стало плохо и он рухнул в обморок. Кадры были сняты во время прямой трансляции. Охранники из подразделений, в которые входят Телохранители Государя, Отделение домашнего хозяйства или Йомены-надзиратели Лондонского Тауэра, должны оставаться совершенно неподвижными в четырех углах гроба монарха.
Одетый в черную форму он держал церемониальный посох, когда потерял сознание, а ближайшие официальные лица быстро бросились ему на помощь.
Солдаты в парадной форме круглосуточно дежурят вокруг гроба королевы и меняются каждые 20 минут. Гроб простоит в Вестминстер-холле до понедельника для того, чтобы подданные могли прийти и попрощаться с королевой.
Известно также, что, когда вчера гроб с телом королевы перевезли из Букингемского дворца в Вестминстер-холл, леди Габриэлла Виндзор тоже потеряла сознание от стресса. Службу посетили близкие члены королевской семьи - Чарльз, Камилла, Анна, Уильям, Гарри, Кейт, Меган, сестры Йоркские и другие родственники.
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