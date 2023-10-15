Пережила революцию и изгнание: какой была жизнь принцессы Алисы – матери принца Филиппа

Супруг королевы Елизаветы II – принц Филипп, герцог Эдинбургский, прожил долгую и счастливую жизнь. Но его ранняя семейная история была наполнена трагедиями. Сегодня поговорим про мать принца - принцессу Алису Баттенбергскую.

Принц Филипп был ее пятым ребенком и единственным сыном. Его отец принц Греции и Дании Андрей и вместе с Алисой еще воспитывали четверых дочерей. Филиппа Алиса родила на обеденном столе на вилле Корфу.

Принцесса Алиса / Фото: Getty Images

Несмотря на то, что Филипп был принцем Греции и Дании, как и его отец, он прожил там недолго. Когда ему было всего 18 месяцев, греческая королевская семья была сослана, родители засунули мальчика в ящик из-под апельсинов и вынуждены были бежать из Греции на британском военном корабле, вспоминает эту историю издание Daily Mail.

Принц Филип рос отдельно от своих старших сестер, проводя время в школе-интернате в Англии и Шотландии, каникулы проводил у разных британских родственников. Три его сестры вышли замуж за немецких аристократов, ставших членами нацистской партии. Не удивительно, что в 1947 году, когда состоялась свадьба Филиппа с наследной принцессой Елизаветой, которые поженились спустя всего два года после войны, решение исключить сестер жениха из списка приглашенных гостей никого не удивило.

Свадьба принцессы Елизаветы II и принца Филиппа / Фото: Associated Press

Герцог Эдинбургский не комментировал этот вопрос до 2006 года, когда он нарушил публичное молчание по поводу связей своей семьи с нацистами.

Он сказал, что, как и многие немцы, его сестры находили ранние попытки Гитлера восстановить власть и престиж Германии "привлекательными", но он подчеркнул, что никогда "не замечал, чтобы кто-то в семье действительно выражал антисемитские взгляды".

Помимо своих сестер, герцог также провел большую часть своей жизни вдали от своей матери, принцессы Алисы. После того, как ей поставили диагноз "шизофрения", приведшая к религиозной мании и психическому расстройству, ее сослали в приют, где она провела два с половиной года. Позже женщина помогала еврейской семье прятаться в своем доме во время войны, а затем стала монахиней, создала женский монастырь и приют.

Принцесса Алиса и ее муж принц Андрей / Фото: Getty Images

Кто такая принцесса Алиса

Принцесса Алиса Баттенбергская — греческая правнучка королевы Виктории, пережила революцию, изгнание и убежище, прежде чем стала монахиней. Она родилась в 1885 году в Виндзорском замке. Ее воспитывали, как английскую принцессу, несмотря на то, что ее родители, принцесса Виктория Гессенская, Рейнская и принц Луи Баттенбергские, были немцами. Алиса была одной из четырех братьев и сестер в семье.

Во время Первой мировой войны Баттенбергам было приказано перевести свою фамилию на английский язык и стать Маунтбеттен, чтобы отказаться от связи с Германией.

Принцесса Алиса была от рождения глухой, однако могла ясно говорить. Фотографии, на которых она изображена в молодости, демонстрировали ее красоту: ее часто изображали с зачесанными вверх волосами и в кружевных платьях.

Во время коронации короля Эдуарда VII в 1902 году она познакомилась и влюбилась в принца Андрея, младшего сына короля Греции – год спустя пара поженилась. Когда в 1912 году начались Балканские войны, принц Эндрю был восстановлен в армии, а принцесса Алиса помогала военным, открывая полевые госпитали.

Позже в 1913 году король Георг V, дедушка покойной королевы Елизаветы II, наградил ее Королевским Красным Крестом за ее упорный труд.

Принцесса Алиса и принц Андрей / Фото: Getty Images

К 1914 году Алиса родила четырех дочерей, а в Греции, где она в то время жила, назревала революция. Вскоре после того, как в 1921 году родился ее младший ребенок и единственный сын, принц Филипп, греческая королевская семья была сослана. Будущего герцога Эдинбургского поместили в импровизированную кроватку – ящик из-под апельсинов – когда его семья бежала в Париж на британском военном корабле.

Оказавшись во Франции, семья жила на подачки родственников. Сложный период вызвал напряжение у Алисы, чьи пылкие религиозные убеждения с годами постепенно становились все более эксцентричными. К 1930 году она услышала голоса и поверила, что у нее близкие отношения с Иисусом. Позже ей поставили диагноз шизофрения, а ее врачом был сам Зигмунд Фрейд в клинике в Берлине.

Принцесса Алиса / Фото: Getty Images

По совету известного психоаналитика ее яичники подвергли рентгеновскому облучению, которое, как говорили, излечило ее от неудовлетворенных сексуальных желаний. Считается, что это лечение спровоцировало раннюю менопаузу. После лечения ее поместили в швейцарский санаторий, где она провела в заключении два с половиной года. Когда ее держали взаперти, принцу Филиппу было всего девять лет.

Принц Андрей, отец Филиппа, фактически бросил жену и переехал жить на Френч-Ривера со своей любовницей, несмотря на то, что так и не развелся. Он умер в 1944 году в Монако.

А в это время юный принц Филипп проводил время в школе-интернате в Англии и Шотландии.

Принц Филипп (слева) в костюме для постановки "Макбет" в своей школе Гордонстоун в Шотландии, июль 1935 года. / Фото: Getty Images

Когда его мать в конце концов выписали из санатория в 1932 году, она скиталась между скромными немецкими гостиницами аж до 1937 года. Именно в том году, Филипп и Алиса впервые встретились на похоронах сестры Филиппа Сесилии, погибшей в авиакатастрофе в возрасте 26 лет.

В этот момент Алиса хотела, чтобы 16-летний Филипп вернулся с ней в Афины после восстановления греческой монархии в 1935 году. Но будущее Филиппа уже было решено в Королевском флоте, поэтому его мать осталась одна в Греции.

К 1941 году Алиса оказалась в оккупированной нацистами Греции. Лорд Маунтбаттен присылал ей продуктовые посылки, которые она раздавала нуждающимся.

Во время войны она спрятала еврейскую семью на верхнем этаже своего дома, всего в нескольких ярдах от штаб-квартиры гестапо. Когда гестапо заподозрило подозрения и допросило принцессу, она использовала свою глухоту как предлог, чтобы не отвечать на их вопросы.

А после войны бриллианты из тиары Алисы были использованы, чтобы Филипп мог подарить кольцо своей невесте принцессе Елизавете, будущей королеве. Это кольцо Елизавета II носила до самой своей смерти в сентябре 2022 года.

Принцесса Алиса / Фото: Getty Images

Алиса продала оставшиеся свои драгоценности, чтобы создать свой собственный религиозный орден, Христианское сестринство Марфы и Марии, в 1949 году, став монахиней. Она продолжила строительство монастыря и приюта в бедном пригороде Афин.

Она оставалась в Греции до 1967 года, когда произошел греческий военный переворот. Алиса отказывалась покидать страну до тех пор, пока принц Филипп не пришлет самолет и не попросит королеву доставить ее домой.

Принцесса Алиса с сыном принцем Филиппом / Фото: Getty Images

Последние годы своей жизни она провела в Букингемском дворце со своим сыном и невесткой, прежде чем умерла в декабре 1969 года в возрасте 84 лет.

Незадолго до смерти она написала своему единственному сыну душераздирающее письмо, в котором говорилось: "Дорогой Филипп, будь храбрым и помни, что я никогда не оставлю тебя, и ты всегда найдешь меня, когда ты будешь во мне нуждаться больше всего". Вся моя преданная любовь, твоя старая мама".

Принцесса Алиса с внуками - принцессой Анной и принцем Чарльзом / Фото: Getty Images

Похоронена Алиса в церкви Марии Магдалины в восточном Иерусалиме. Таким было ее последнее желание.

Принц Уильям на могиле своей прабабушки принцессы Алисы / Фото: Associated Press

Место погребения принцессы Алисы в Иерусалиме / Фото: Associated Press

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