Пережили Чернобыль и российскую оккупацию: волонтеры восстановили дом пенсионеров, которые второй раз в жизни остаются без дома

В Киевской области в самом разгаре проект "Вернись домой", начатый волонтерами "Медиаобороны". В рамках этой инициативы строители, благотворители и волонтеры объединились, чтобы бесплатно отбывать разрушенные войной дома обычных украинцев. Волонтеры взялись за восстановление дома Нины Петровны и Василия Павловича Саханды из Бучанского района.

Супруги уже второй раз начинают жизнь с чистого листа. В 1986 году после аварии на ЧАЭС их эвакуировали в Киевскую область — в село Новое Залесье. А 24 февраля 2022 года в их дом пришла война.

"Заезжают те русские, а один мужчина взял двухстволку и хотел пугать танк. Тогда солдат разворачивает ствол и стреляет по дому. Погибли шесть человек, среди них дети. Младшему всего год и три месяца", — вспоминает Василий Павлович.

Побывали захватчики и во дворе.

"У меня забрали машину, а еще потребовали баллончик с краской. Нарисовали свою свастику — букву V. Вселись впятером, один бурят в багажнике, поехали по деревне и начали стрелять прямо по нашим домам", — рассказал мужчина.

Через несколько дней, в ночь на 9 марта, огромный снаряд прилетел во двор семьи Саханда, разрушив значительную часть дома и образовав семиметровую воронку.

"Мы сидели дома, когда услышали взрыв и звук разбитого стекла. Муж упал и потерял сознание, я его звала, но он молчал. Уже потом отозвался", – плача, вспоминает Нина Петровна.

Когда мужчина и женщина вышли во двор, увидели огромную яму, а вокруг камни, песок и обломки. Впоследствии выяснилось, что жизнь семье спасла машина, сработавшая как воздушная подушка.

А вот дом был разрушен, поэтому пенсионеры несколько месяцев жили у соседей. Возвратить надежду на жизнь в собственном доме взялась команда проекта "Медиаоборона".

Когда мы приезжали к этим людям, они не верили, что мы здесь не для пиара, думали, сейчас пофоткают разрушения, поедут и ничего не будет. Потом они были шокированы тем, что приезжает строительная бригада. Начинает разбирать завалы, восстанавливать крыши и потолки ", – рассказывает основатель проекта Александр Дубинский.

Строительные работы выполняет бригада из Винницкой области.

"Я собрал всех ребят и объяснил, что есть разрушенные дома, надо помочь людям восстановить их. Многие ребята сказали, мы придем и поможем. А там будет, что есть, будет, где спать? Я сказал, будем организовывать. В основном, они живут в тех домах, которые мы восстанавливаем, где нет условий, стены и пол грязные, дверей где-то нет.", — рассказывает застройщик и меценат Владимир Хоменко, помогающий проекту рабочей силой и строительными материалами.

Работы по восстановлению дома пенсионеров было немало.

В доме заменят кровлю, укрепят стены, поставят окна, заменят отопление, а также восстановят сарай для скота.

Справятся ли строители со сверхсложной задачей, смотрите в сюжете.

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