Первая годовщина свадьбы: муж принцессы Беатрис опубликовал редкий семейный снимок

Вчера, 17 июля, принцесса Йоркская Беатрис и ее супруг Эдоардо Мапелли-Моции отпраздновали первую годовщину со дня своей свадьбы.
Первый год со дня свадьбы называют ситцевой свадьбой или марлевой свадьбой. Эдоардо опубликовал в этот день трогательный пост о принцессе Беатрис и поделился их редким совместным снимком.
"Не могу поверить, что прошел год. С тех пор каждая секунда каждого дня была полна радости, счастья, смеха и любви. Ты самый добрый, милый и красивый человек в мире. Спасибо, дорогая, за каждую секунду", - написал Эдоардо.
На снимке пара запечатлена на фоне гор. Беатрис в больших солнцезащитных очках и улыбается. А Эдо обнимает любимую и смотрит в камеру.
Принцесса Беатрис и Эдоардо связали себя узами брака в Королевской часовне Всех Святых в Королевской Ложе в Виндзоре 17 июля 2020 года. Они были вынуждены изменить свадебные планы из-за пандемии. Изначально венчание пары планировалось в Сент-Джеймсском дворце. Эта свадьба стала последней королевской свадьбой на которой присутствовал дедушка Беатрис – принц Филипп, герцог Эдинбургский. В апреле 2021 года он скончался в возрасте 99 лет.
В этот день 31-летняя принцесса Беатрис была одета в винтажное свадебное платье от Norman Hartnell своей бабушки королевы Елизаветы II и тиару с бриллиантами королевы Марии – бабушки королевы Елизаветы II, которая и одолжила ее внучке. Королева Елизавета II эту тиару надевала на свою свадьбу с принцем Филиппом в 1947 году.
Сейчас Беатрис и Эдоардо находятся в ожидании первенца. Недавно во время Уимблдонского турнира, принцесса Беатрис появилась на публике в белом платье с гороховым принтом от бренда Self-Portrait стоимостью 340 фунтов стерлингов и показала свой подросший живот.
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