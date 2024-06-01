Первая годовщина: вспоминаем свадьбу принцессы Раджвы и кронпринца Хусейна

Сегодня принц и принцесса празднуют первую годовщину свадьбы, которая называется ситцевой и скоро первый раз станут родителями.

Свадьба принца Хусейна и принцессы Раджвы / Фото: Getty Images

Мы решили вспомнить, какой была свадьба этой королевской пары и, кто такие Хусейн и Раджва.

Принц Хусейн родился 28 июня 1994 года в Аммане. Принадлежит к королевской династии Хашимитов. Он старший сын правящего ныне короля Абдаллы II и королевы Рании.

Свадьба принца Хусейна и принцессы Раджвы / Фото: Getty Images

Принцесса Раджва родилась 28 апреля 1994 года в Эр-Рияде, в Саудовской Аравии. Она младший ребенок в семье бизнесмена Халеда Аль-Саифа (скончавшегося в феврале 2024 года) и его жены Аззы Ас-Судайри.

17 августа 2022 года было официально объявлено о помолвке пары. А 1 июня 2023 года состоялась их свадьба в Аммане.

Кольцо принцессы Раджвы / Фото: Getty Images

На официальной свадебной церемонии невеста появилась в белом платье с длинными рукавами, асимметричным вырезом и драпированным лифом от Elie Saab, а обута была в балетки.

Свадьба принца Хусейна и принцессы Раджвы / Фото: Getty Images

А на свадебном приеме принцесса Раджва появилась в белом платье с пышной юбкой в сочетании с высокими перчатками от Dolce & Gabbana и с тиарой на голове.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / Фото: Instagram королевы Рании

Скоро Раджва и Хусейн станут родителями, в апреле этого года было объявлено, что принцесса беременна. Пол ребенка остается загадкой для публики, но сообщили, что он появится на свет летом.

Свадьба принца Хусейна и принцессы Раджвы / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали о помолвочном кольце Раджвы, которое она получила в день помолвки с кронпринцем.

Свадьба принца Хусейна и принцессы Раджвы / Фото: Getty Images

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