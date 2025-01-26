Первая королевская свадьба года: греческий принц объявил о помолвке вскоре после развода

Греческий принц Николаос объявил о помолвке менее, чем через год после развода.
55-летний принц Николаос сделал предложение своей возлюбленной Хриси Вардиноянни через девять месяцев после того, как греческая королевская семья объявила, что принц и его жена, принцесса Татьяна, разводятся после 13 лет брака.
Свадьба Николаоса и Хрисис Вардиногианнис, похоже, состоится 7 февраля в очень тесном семейном кругу.
После совместного появления Хриси Вардиногианниса и Николаоса Де Греса на панихиде по бывшему королю Константину разгорелись слухи о том, что между ними завязались отношения.
Через несколько дней менеджер по связям с общественностью канцелярии принца объявил, что Николас Де Грес и Хриси Вардиногианни помолвлены.
Дата свадьбы и дальнейшие подробности будут объявлены в свое время в офисе греческой королевской семьи.
Принц Николаос — сын королевы Анны-Марии и покойного короля Константина, последнего короля Греции. Напомним, в апреле 2024 года стало известно, что принц Николаос и принцесса Татьяна разводятся.
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