Первая королевская свадьба года: греческий принц объявил о помолвке вскоре после развода

Греческий принц Николаос объявил о помолвке менее, чем через год после развода.

55-летний принц Николаос сделал предложение своей возлюбленной Хриси Вардиноянни через девять месяцев после того, как греческая королевская семья объявила, что принц и его жена, принцесса Татьяна, разводятся после 13 лет брака.

Свадьба Николаоса и Хрисис Вардиногианнис, похоже, состоится 7 февраля в очень тесном семейном кругу.

После совместного появления Хриси Вардиногианниса и Николаоса Де Греса на панихиде по бывшему королю Константину разгорелись слухи о том, что между ними завязались отношения.

Принц Николаос и Хриси Вардиноянни, фото: facebook.com/andreas.megos

Через несколько дней менеджер по связям с общественностью канцелярии принца объявил, что Николас Де Грес и Хриси Вардиногианни помолвлены.

Дата свадьбы и дальнейшие подробности будут объявлены в свое время в офисе греческой королевской семьи.

Принц Николаос — сын королевы Анны-Марии и покойного короля Константина, последнего короля Греции. Напомним, в апреле 2024 года стало известно, что принц Николаос и принцесса Татьяна разводятся.

Принц Николаос и его первая жена принцесса Татьяна в день их свадьбы, 25 августа 2010 года / Фото: Getty Images

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