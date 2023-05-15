Первая леди Исландии рассказала об интересном факте с коронации Чарльза и Камиллы

Первая леди Исландии Элиза Райд рассказала People о своих впечатлениях после приема в Букингемском дворце, где главенствовала принцесса Уэльская, и о самой коронации Чарльза III.

Коронація Чарльза III / Фото: Associated Press

Элиза Райд посещает многие мероприятия в качестве первой леди Исландии, но говорит, что коронация короля Чарльза и королевы Камиллы была особенно запоминающейся.

"Это честь представлять свою страну на этих мероприятиях, и это своего рода опыт, который бывает раз в жизни. Мы с мужем тоже были на похоронах королевы Елизаветы II. Эти два мероприятия были похожими, но и разными. Была аналогичная схема церемонии, но на похоронах оглядывались назад, размышляли и отдавали дань уважения, а коронация была праздником и ожиданием. В аббатстве было намного больше красок", – рассказала Элиза.

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Также первая леди добавила, что очень разумным был подход к рассадке гостей в аббатстве.

"Они усаживают глав государств, сначала создавая Содружество, а затем в алфавитном порядке. Мы сидели в одном ряду с Ирландией и Израилем. На похоронах мы были с другой стороны прохода, и в Исландии говорили, что мы были на два ряда впереди Байденов, но это только из-за алфавитного порядка. Я думаю, что это хорошая система, иначе эго было бы задето, - говорит госпожа Райд. - Мы не могли видеть очень много, но звук был восхитительным. Это такое старое здание, и акустика была замечательная".

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Накануне вечером первая леди и ее супруг Гвюдни Йоуханнессон посетили прием в Букингемском дворце, который также оставил приятные впечатления у пары.

"Нам нужно было немного поговорить с принцессой Уэльской. Она такой профессионал. Вы можете видеть, как эти люди замирают вокруг нее, и она автоматически говорит: "Спасибо, что пришли, я так рада, что вы здесь". Я не хотела говорить с ней слишком долго, потому что я знаю, что она должна поговорить с каждым, кто приглашен", - рассказывает первая леди.

Принцесса Уэльская на приеме в Букингемском дворце / Фото: Associated Press

Напомним, на этом приеме принцесса Кейт появилась в синем платье и сапфировых серьгах и выглядела просто восхитительно.

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