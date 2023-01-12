Первая леди Мексики в ярком платье с цветочным принтом сходила в музей

Беатрис Гутьеррес Мюллер устроила для Джилл Байден и Софи Грегуар Трюдо экскурсию в археологическом музее.

В Мексике прошел саммит лидеров трех стран Северной Америки. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и его супруга Беатрис Гутьеррес Мюллер встречали у себя в гостях участников саммита – президента США Джо Байдена, его супругу Джилл Байден, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, его супругу Софи Грегуар Трюдо.

Беатрис Гутьеррес Мюллер / Фото: Associated Press

Первая леди Мексики устроила для своих коллег поход в археологический музей Templo Mayor в Мехико.

Беатрис Гутьеррес Мюллер / Фото: Associated Press

Беатрис в этот день выглядела волшебно. Она одела платье цвета фуксии длины миди с широким тканевым поясом и черным жакетом. Наряд первая леди скомбинировала с черными туфлями на стойком каблуке.

Беатрис Гутьеррес Мюллер / Фото: Associated Press

Мюллер сделала себе прическу с локонами и макияж с черными тенями на веках и розовой помадой на губах. Аутфит она завершила элегантными серьгами с жемчугом и камнями, а также кольцом с жемчужиной.

Беатрис Гутьеррес Мюллер / Фото: Associated Press

Когда Беатрис рассматривала экспозиции в музее, она одела на лицо оптические очки в персиковой оправе.

Беатрис Гутьеррес Мюллер / Фото: Associated Press

Напомним, первая леди США Джилл Байден на эту встречу надела темно-синее обжатое платье с пуговицами в зоне декольте и замшевые туфли цвета фуксии.

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