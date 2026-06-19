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Первая леди Нью-Йорка появилась на параде Knicks в дизайнерском платье из футболок НБА
Супруга мэра Нью-Йорка поддержала известную баскетбольную команду своим образом.
Первая леди Нью-Йорка — 28-летняя Рама Дуваджи — вышла на сцену во время мероприятия в честь баскетбольной команды «Никс» в платье, сшитом на заказ из футболок с мерчем финала НБА. Автором наряда стала дизайнер Клэр Салливан.
Платье на одно плечо было сшито из белых, оранжевых и синих футболок, которые Салливан драпировала, сшивала и завязывала, создав таким образом асимметричный силуэт.
Дуваджи сочетала эту необычную вещь с чёрной юбкой миди, а завершила образ многослойными золотыми ожерельями, оранжевыми серьгами-помпонами и чёрными кроссовками Nike Air Rift.
На этой неделе дизайнер также поделилась в Instagram другой версией этого наряда — вместо чёрной юбки она стилизовала такой верх с многослойной белой тюлевой юбкой.