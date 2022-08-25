Первая леди в белой вышиванке, президент в рубашке с танками: Елена Зеленская показала красивое фото

Елена Зеленская вчера, в День Независимости Украины, опубликовала в Instagram красивое общее фото с мужем Владимиром Зеленским. Супруги позируют возле Мариинского дворца и держатся за руки.

Первая леди выбрала образ в классических цветах. На ней была блуза с вышивкой "белым по белому" и черная юбка с поясом-корсетом, имитирующим нижнюю часть жакета с пуговицами.

Елена и Владимир Зеленские / Фото: Instagram Елены Зеленской

Шею она украсила жемчужным ожерельем с кулоном и изящной цепочкой. Волнистая прическа и нежный макияж завершили красивый образ Зеленской.

Президент был одет в черные брюки и интересную вышиванку цвета хаки от бренда Indposhiv. Рубашка имеет авторскую вышивку белорусской художницы Руфины Базловой: танки, БТР, колосья пшеницы и украинцы, которые держатся за руки.

"В нашей столице – "парад" разбитой техники врага. В наших израненных городах рождаются дети. Наши люди верят в ВСУ. Наши Вооруженные Силы верят в наших людей. И все мы верим в себя. Наш флаг поднимают по всему миру, и по всему миру звучат поздравления на украинском. Наши слезы еще не высохли, но мы хотим и будем улыбаться.

Это День Независимости во время войны за независимость. Борьба за каждого из нас. За каждый дом и каждую семью. Потому что Украина – это все мы. С Днем Независимости, Украина! С Днем Независимости – выстраданной, отвоеванной, защищенной и заслуженной. И пусть скоро мы так же скажем друг другу: "С Днем победы!" – написала Елена.

Напомним, Владимир и Елена Зеленские вчера, в День Независимости Украины, почтили память украинских воинов, погибших при защите нашей страны от российских оккупантов. Первая леди выбрала для своего аутфита стильный голубой костюм от украинского бренда Lake Studio, состоявший из прямых брюк и жакета без воротника с вышивкой цветов.

Читайте также: