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Первая леди в двубортном жакете, президент – в белой рубашке: супруги Макрон, держась за руки, посетили храм в Индонезии
Макроны находятся в туре по Юго-Восточной Азии.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон вместе с президентом Индонезии Прабово Субианто посетили храм Боробудур в Магеланге. На его фоне супруги пофотографировались, держась за руки.
Первая леди появилась там в деловом черном костюме, состоявшем из двубортного удлиненного жакета с большими накладными карманами и прямых узких штанов со стрелками. Наряд она скомбинировала с черными кожаными туфлями-лодочками на шпильках.
У Брижит была укладка с прикорневым объемом, макияж с пышными ресницами, деликатные цепочки на шее, браслеты и кольца на руках.
Эммануэль был одет в черные брюки и белую рубашку, рукава которой подкатил и расстегнул верхнюю пуговицу. Обут он был в черные туфли.
Напомним, Брижит Макрон горячо поцеловала мужа Макрона в присутствии президента Индонезии.