Брижит и Эммануэль Макрон / © Associated Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон вместе с президентом Индонезии Прабово Субианто посетили храм Боробудур в Магеланге. На его фоне супруги пофотографировались, держась за руки.

Брижит и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Первая леди появилась там в деловом черном костюме, состоявшем из двубортного удлиненного жакета с большими накладными карманами и прямых узких штанов со стрелками. Наряд она скомбинировала с черными кожаными туфлями-лодочками на шпильках.

Брижит и Эммануэль Макрон / © Associated Press

У Брижит была укладка с прикорневым объемом, макияж с пышными ресницами, деликатные цепочки на шее, браслеты и кольца на руках.

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Брижит и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Эммануэль был одет в черные брюки и белую рубашку, рукава которой подкатил и расстегнул верхнюю пуговицу. Обут он был в черные туфли.

Брижит и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Напомним, Брижит Макрон горячо поцеловала мужа Макрона в присутствии президента Индонезии.