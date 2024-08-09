Первая леди в купальнике: как выглядела Жаклин Кеннеди во время отдыха

Обычно в пляжных нарядах можно увидеть певиц и актрис, которые делятся такими снимками в Instagram или попадают под прицел папарацци, но вот таких личностей как первые леди не часто увидишь в купальнике.

Жаклин Кеннеди всегда была очень популярной и часто становилась объектом для преследований фотографов. Не угасал интерес к женщине, когда она отправлялась с семье на отдых.

За год до того, как стала вдовой, летом 1962 года, она отправилась в отпуск в Италию. Папарацци сфотографировали первую леди Америки, когда она плавала в Средиземном море у берегов Равелло 9 августа.

Жаклин была в купальнике с широкими бретельками, а волосы собрала. Она отдыхала и плавала с детьми на надувном матрасе.

Жаклин Кеннеди / Фото: Associated Press

Жаклин Кеннеди / Фото: Associated Press

Спустя много лет после того дня Жаклин опять сфотографировали, но уже дома в США на пляже Hyannis. Это был 1980 год, а снимок сделали 28 августа. На фотографии женщина с дочерью Кэролайн Кеннеди. На Жаклин раздельный купальник и шапочка для плавания, в руках она несла ласты, а вот ее дочь была просто в сдельном лаконичном купальнике.

Жаклин Кеннеди и ее дочь Кэролайн Кеннеди / Фото: Getty Images

После того как интерес к семье Кеннеди поугас, появилась новая любимица фотографов и публики - принцесса Диана. Женщина не раз была запечатлена в купальниках на пляже в разные годы. Диана любила бикини я яркие пляжные образы, которые дополняла парео.

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