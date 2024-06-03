Первая леди в розовых кроссовках, а президент - в синих: Джилл и Джо Байден заметили в Делавэре

Президент Америки Джо Байден и его супруга - первая леди Джилл Байден, оказались под прицелом фотографов в Делавэре, куда прибыли на на борту Marine One.

Пара привлекла внимание, поскольку были одеты очень непринужденно - они сменили свои деловые образы на более повседневные.

Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

Президент США, который обычно носит синие костюмы и белые рубашки с галстуками, появился в бежевых штанах и белой клетчатой рубашке, которую носил в сочетании с пиджаком и без галстука. Обут он был с синие кроссовки.

Первая леди же надела светлые обтягивающие джинсы, футболку с принтом, а также удлиненный синий жакет и розовые кроссовки. Волосы она распустила и надела несколько украшений.

Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

В Делавэре семья Байденов провела несколько дней. В этом штате расположен их семейный дом, где они часто собираются на выходные, а также 30 мая они вместе посетили церковь и кладбище, чтобы почтить память Бо Байдена - старшего сына президента, который умер в 2015 году от рака мозга. В честь годовщины со дня смерти, президент и первая леди посетили частную службу в Делавэре. Их подловили папарацци, когда они выходили из автомобиля.

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