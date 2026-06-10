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ТСН в социальных сетях

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Категория
Общество
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Первая леди в сером костюме, президент - в графитовом: супруги Макрон приняли участие в мероприятии в Париже

Брижит и Эммануэль Макрон в брючных костюмах пришли на мероприятие.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Эммануэль и Брижит Макрон

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон прибыли на церемонию закладки краеугольного камня Института детского мозга в больнице Робер-Дебре в Париже. Во время мероприятия президентская чета оставила отпечатки своих ладоней вместе с юными пациентами.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Первая леди выбрала для своего появления серый костюм, состоящий из жакета и узких прямых брюк со стрелками, который она скомбинировала с белой полосатой рубашкой и черными остроносыми ботильонами на шпильках. Лук Брижит дополнила париком с прикорневым объемом, макияжем смоки-айс и любимыми украшениями.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Эммануэль был одет в костюм графитового цвета, белую рубашку, темный галстук. Обул он черные туфли.

Напомним, Брижит Макрон в белоснежном платье-футляре с длинными рукавами, круглым вырезом и небольшими накладными карманами появилась на государственном ужине в Елисейском дворце.

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Дата публикации
Количество просмотров
100
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