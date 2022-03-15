Вторая мировая/война России в Украине: история в фотографиях

Если посмотреть на фото Второй мировой и фото последних недель, разница между двумя войнами практически незаметна.

Судьба всего мира решается сейчас в Украине. Наша страна приняла на себя страшный удар и мужественно его держит. Мир боится Третьей мировой войны. Но посмотрите, разве есть разница между этими фото?

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На фото слева: Ростов, немецкие солдаты делают последние выстрелы во время зачистки главных улиц города, 24 июля 1942 года.

На фото справа: Харьков, жилой дом в центре города взорван около 11 часов утра российскими вооруженными силами, 14 марта 2022 года.

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На фото слева: Британия, город Галл, разрушения улиц Кейв-стрит, Беверли-роуд, газовая лампа, резко выделяющаяся на фоне почерневшего неба, как будто символизирует дух и неповиновение жителей города. К концу Второй мировой войны более 80% жилого фонда города было повреждено или разрушено в результате бомбардировок, фото 12 мая 1941 года.

На фото справа: город Ирпень, к северу от Киева. Российские силы усилили наступление на Киев. Северо-западные пригороды столицы уже пережили дни сильных обстрелов, в то время как российская бронетехника продвигается по северо-восточному краю, 12 марта 2022 года

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На фото слева: Лондон, вид из Хай-Холборна. Вид, показывающий ущерб, нанесенный улице немецкими бомбардировками во время Второй мировой войны. Надпись на обороте фотографии гласит: "Давайте будем бороться, не теряя ни веры, ни долга, премьер-министр", 1940 год.

На фото справа: Ирпень, украинские военные идут по разрушенному мосту у линии фронта во время боев в Буче и Ирпене. Россия продолжает наступление на крупные города Украины, включая столицу Киев, через неделю после начала крупномасштабного вторжения в страну 3 марта 2022 года.

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На фото слева: Россия, "Дорога смерти", ведущая к русскому городу, мертвые солдаты после битвы между русской и немецкой армией, 1939-1945 годы.

На фото справа: Киевская область, последствия боевых действий российской армии в Буче, 27 февраля 2022 года.

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На фото слева: Кан, Франция, британские войска ненадежно пробираются по обломкам, нагроможденным на полметра на улицах города, они продвигаются в город после отступления немцев. Им приходилось постоянно быть начеку, так как нацисты сильно заминировали улицы. Обратите внимание, что второй солдат несет свернутые носилки, 1939-1945 годы.

На фото справа: Киев, мужчина несет багаж возле дома, в который попал российский снаряд. Российские войска продолжают полномасштабное вторжение в Украину, 14 марта 2022 года.

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На фото слева: руины города Гавр в Нормандии, который был почти полностью разрушен бомбардировками, а его порт был взорван немецко-фашистскими войсками еще до прихода в город канадских войск, сентябрь 1945 года.

На фото справа: Буча, дома, разрушенные в результате обстрела российской армией, 27 февраля 2022 год.

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На фото слева: город Седан, Франция, противотанковые заграждения, которые объезжают танки, город был вынужден сдаться, 1940 год.

На фото справа: Киев, противотанковая оборона на площади Независимости в центре города, который не собирается сдаваться, 9 марта 2022 г.

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На фото слева: Лондон, пара вывозит в коляске оставшиеся вещи из разбомбленного дома после вражеской атаки на северо-западе города,16 февраля 1941 года.

На фото справа: Киев, Оболонь, жители покидают сильно поврежденный жилой дом, в который попал российский снаряд, 14 марта 2022 года.

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На фото слева: территория Германии, немецкий танк с усиленной броней, уничтоженный армией США, 4-я бронетанковая дивизия, действующая на этой территории, 3 марта 1945 года.

На фото справа: Буча, уничтоженная ЗСУ российская бронетехника, 4 марта 2022 года.

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На фото слева: Милан, разрушенные улицы, 1039-1945 год.

На фото справа: Киевская область, разрушенные дома, 27 февраля, 2022 года.

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На фото слева: Польша, Гданьск, вид на руины города, 1945 год.

Фото справа: Харьков, многоквартирный дом, пострадавший после обстрела, 8 марта 2022 года.