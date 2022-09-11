Первая остановка: гроб королевы Елизаветы II привезли в Эдинбург

Весь мир наблюдал, как королева Великобритании Елизвета II совершала сегодня последнюю поездку по своей стране.

Монарх, умерла в четверг 8 сентября, но в воскресенье ее тело в закрытом гробу медленно везли из Балморала, где она скончалась, в Эдинбург - столицу Шотландии.

Британская королевская семья / Фото: Associated Press

Во время этой поездки, которая длилась около шести часов, тысячи британцев выходили на улицы, чтобы попрощаться с королевой. Сопровождала Елизавету II в ее последнем путешествии ее единственна дочь - принцесса Анна и ее супруг вице-адмирал сэр Тимоти Лоуренс.

Британская королевская семья / Фото: Associated Press

Вместе с Анной в дворец прибыли и принцы Эндрю и Эдвард, а также Софи, графиня Уэссекская.

Британская королевская семья / Фото: Associated Press

По прибытию гроб королевы перенесли в тронный зал во дворце Холируд. Дубовый гроб Ее Величества был закрытый, окутанный в королевский штандарт, увенчанный Имперской государственной короной и венком из белых цветов.

Фото: Associated Press

Гроб королевы Елизаветы II будет покоиться в Холирудском двореце до обеда понедельника. Завтра король Чарльз III и Камилла, королева-консорт посетят Эдинбург и присоединятся к другим членам семьи. Затем гроб опять будет перемещен из дворца в собор Святого Джайлса. В 19:20 начнется служба у гроба покойной королевы.

Фото: Associated Press

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