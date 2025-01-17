Первая остановка в путешествии: принцессу Леонор с однокурсниками запечатлели в порту Тенерифе

У наследницы испанского престола – принцессы Леонор – первая остановка во время ее шестимесячного морского круиза.
Сегодня корабль с принцессой и ее однокурсниками по военно-морской школе пришвартовался в порту Санта-Крус-де-Тенерифе. Это первая остановка корабля перед отплытием в Америку.
Принцесса Леонор прибыла на борту учебного судна "Хуан Себастьян де Элькано". Известно, что в Тенерифе она проведет три дня с остальными своими товарищами. Одета Леонор была в белую военную форму.
Напомним, на прошлых выходных королева Летиция и король Филипп VI провели дочь в порту города Кадиса в плавание, которое будет длиться пол года. Провожая дочь, королева едва сдерживала слезы.
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