Первая остановка в путешествии: принцессу Леонор с однокурсниками запечатлели в порту Тенерифе

У наследницы испанского престола – принцессы Леонор – первая остановка во время ее шестимесячного морского круиза.

Сегодня корабль с принцессой и ее однокурсниками по военно-морской школе пришвартовался в порту Санта-Крус-де-Тенерифе. Это первая остановка корабля перед отплытием в Америку.

Принцесса Леонор прибыла на борту учебного судна "Хуан Себастьян де Элькано". Известно, что в Тенерифе она проведет три дня с остальными своими товарищами. Одета Леонор была в белую военную форму.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Напомним, на прошлых выходных королева Летиция и король Филипп VI провели дочь в порту города Кадиса в плавание, которое будет длиться пол года. Провожая дочь, королева едва сдерживала слезы.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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