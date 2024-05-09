Первая поездка без Кейт: эксперты говорят одно и то же о визите принца Уильяма в Корнуолл

Принц Уильям впервые за несколько месяцев покинул Виндзор и отправился в рабочую поездку.

Эксперты в один голос твердят, что это означает, что выздоровление принцессы Кейт идет хорошо. В противном случает принц Уэльский бы не оставил супругу, которая сейчас проходит курс профилактической химиотерапии и не уехал бы даже на один день.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

Сегодня принц Уильям прибыл в Корнуолл, а завтра отправится на остров Силли. Это его первая поездка вдали от дома с тех пор, как в марте было объявлено, что у Кейт диагностировали рак.

Принц посетил место, где будет построен первый в герцогстве Корнуолл жилищный комплекс для бездомных, а затем отправился на Фистрал, где встретится с организациями, которые заботятся об этом пляже и доброжелателями.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

На фото видно, что принц Уильям пребывал в прекрасном настроении. А его поездка совпала с днем, когда его младший брат принц Гарри находится в Лондоне.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, когда публика сможет увидеть принцессу Уэльскую на мероприятиях.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

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