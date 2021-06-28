Первая поездка после смерти Филиппа: королева Елизавета II с внуком приехала в Шотландию

Британский монарх начала свою поездку в Шотландию.

Королева Елизавета II связана с Шотландией родословной и глубокими привязанностями. Помимо проведения семейного лета в замке Балморал, королева посетила почти все районы Шотландии от Внешних Гебридских островов до Дамфриса, встречаясь с шотландцами из всех слоев общества, говорится на официальной странице Ее Величества в Твиттере.

Сегодня, 28 июня, стартовал тур монарха по Шотландии. К ней присоединился в поездке ее внук принц Уильям, герцог Кембриджский, в Шотландии — граф Стратерн. А 30 июня и 1 июля сопровождать королеву будет ее дочь принцесса Анна.

Королева Елизавета II и принц Уильям / Getty Images

Сегодня Елизавета II и принц Уильям посещали фабрику А. Г. Барра в Камбернаулде, где производится напиток Irn-Bru. Монарх появилась на публике в красивом голубом пальто и с отличным настроением. В тон наряда королевы была подобрана шляпа, также в руках она держала любимую сумку от бренда Launer и была обута в туфли от Anello & Davide.

На шляпе у Ее Величества были голубые с белым цветы, неизменный в образ был жемчужный гарнитур, состоящий из колье и серьг, а на груди была пришпилена брошка. Яркая розовая помада была на губах у Елизаветы II и также приятно снова было увидеть улыбку королевы. Поездка 95-летней королевы стала ее первой после смерти ее мужа, герцога Эдинбургского, в апреле 2021 года.

Королева Елизавета II / Getty Images

В Эдинбурге, Глазго и Стирлинге Ее Величество посетит предприятия, благотворительные организации и культурные учреждения, которые подчеркнут новаторскую работу, проводимую в целях дальнейшего вовлечения общественности, образования, технологий и усилий по борьбе с изменением климата.

Королева Елизавета II / Getty Images

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