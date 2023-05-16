Первая поездка за 4 года: фотографы запечатлели почетного императора Японии Акихито и его жену на железнодорожном вокзале

Почетный император Японии Акихито и его жена – почетная императрица Митико попали в объективы фотографов на железнодорожном вокзале в Токио. Супруги на поезде отправились к префектурам Киото и Нара. Это их первая поездка за четыре года за пределы Токио.

Почётный император Акихито и эксимператрица Митико / Фото: Getty Images

Акихито был одет в серый пиджак, темно-серые брюки, белую рубашку и полосатый галстук. Митико выбрала клетчатую блузку графитового оттенка, к которой она прикрепила изысканную брошь, и черные широкие брюки. На плече у нее висела черная сумка на цепочке.

Напомним, в декабре прошлого года почетному императору Акихито исполнилось 89 лет. По этому поводу Управление императорского двора показало его официальные портреты. Снимки были сделаны в саду императорской резиденции.

Читайте также: