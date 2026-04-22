Первая работа Витвицкой, Гринчука и Островской: ведущие ТСН рассказывают, как развивать карьеру

Реклама

Сегодня эфиры Соломии Витвицкой, Святослава Гринчука и Натальи Островской смотрят миллионы. Но путь к успеху на телевидении для каждого из них был непростым. Ведущие ТСН вспоминают свой профессиональный старт, говорят о вызовах, с которыми пришлось столкнуться, и делятся советами с молодыми специалистами, которые только начинают карьеру.

Соломия Витвицкая, ведущая ТСН

Еще студенткой я сама искала возможности для практики — причем не только для себя, но и для одногруппников. Уже с первого курса поехала в Киев: сначала это было радио, а потом — летняя практика на «1+1».

До практических задач мы почти не дошли: предлагали темы, пробовали писать тексты, но из-за производственного процесса это было сложно реализовать. Поэтому у меня сложилось так, что утром я была в «Сніданку з 1+1», а вечером проходила практику в том же доме, только несколькими этажами ниже — в УТН, Украинских телевизионных новостях на государственном канале УТ1. И это был совсем другой опыт — другой темп, другой подход. Но именно там я смогла сделать свои первые сюжеты: поехать на съемки, поработать «в поле», почувствовать профессию на практике.

Реклама

Помню, как это было даже забавно: утром мы приезжали, включали телевизор — а там уже повторяют мой сюжет. Ведущие тогда шутили: «Ну все, вы уже опытные журналисты — ваш сюжет уже на телевидении».

А вот первая работа была уже на НТА — Независимом телевизионном агентстве во Львове. Это была одна из первых современных частных телекомпаний, и именно здесь я впервые начала получать деньги за свою работу. Это был совсем другой опыт, чем на государственном телевидении: и подход, и организация работы, и монтаж — все отличалось. Частная телекомпания работала быстрее, гибче, современнее. И это был очень крутой профессиональный старт.

Тогда, в начале карьеры, больше всего не хватало денег, чтобы ездить в Киев, практиковаться, проживать, питаться. И для меня, и для моих однокурсников это была самая большая проблема.

А вот что помогало, так это настойчивость, интерес ко многим вещам и коммуникабельность. Я думаю, что моя коммуникабельность и определенная легкость во многих моментах помогли мне найти общий язык с людьми, с которыми потом я работала, делала совместные проекты, находила первую работу.

Реклама

Сегодня, как по мне, профессиональное образование журналиста уже не является обязательным. Но оно точно остается большим преимуществом — особенно если говорить о развитии в классической журналистике и на телевидении. Сейчас есть множество возможностей реализовать себя без профильного образования: можно создать собственный YouTube-канал, вести страницы в соцсетях, писать тексты, собирать аудиторию и даже запускать собственные проекты, имея минимальный набор техники. Поэтому журналистское образование — это не обязательно, но точно сильный инструмент, который расширяет горизонт.

Молодым специалистам сегодня, на мой взгляд, важно не бояться и всегда двигаться навстречу собственной мечте. И, по моему мнению, очень важно быть трудолюбивым. Конечно, бывает, что везет и как-то удается, так сказать, получить «вишенку на торте» без больших усилий. Но все равно именно настойчивость и труд определяют результат.

И вообще я бы советовала никогда не сдаваться, всегда двигаться вперед и, главное, найти дело своей жизни. Когда у тебя есть мечта и цель, то двигаешься к ней более быстрыми темпами, и что-то будто изнутри тебя подталкивает.

Реклама

Святослав Гринчук, ведущий ТСН

Когда я учился в вузе, те, кто хотел стать журналистами, в основном находили себе работу уже на втором-третьем курсе. Но у меня все было не так. Я пошел на свою первую работу только через три дня после выпускного вечера, по завершении пятого курса. Я учился на кафедре телевидения, и мне предложили попробовать себя на ТВ.

Это была телестудия футбольного клуба «Карпаты» (Львов), которая снимала разнообразный контент о жизни-бытии команды. Я с детства болел за «Карпаты», и здесь мне предлагают присоединиться к этому — конечно, я согласился. Ходить на матчи любимой команды, но при этом еще и пробовать снимать об этом телевизионные материалы — это выглядело идеальным вариантом первой работы.

Само предложение работы — это скорее случай. Но дальше для меня очень важно было работать с людьми, у которых я мог учиться, расспрашивать, вдохновляться. Когда я писал свои первые тексты, всегда представлял в голове, как они звучат голосом моих более опытных коллег. И если что-то не «звучало», думал: где проблема, где нужно что-то менять.

Думаю, мне помогло умение собраться и организоваться в важный момент. Расставить приоритеты. Где нужно — приложить значительно больше усилий, чем хотелось бы.

Реклама

На старте пути мне очень не хватало практического опыта. Очень много теоретических принципов, которые тебе пытаются донести в вузе, разбиваются о какие-то, казалось бы, банальные вещи: неумение четко формулировать вопросы, написать и оформить сценарий «под картинку», правильно держать микрофон или начитать текст. Это все дело опыта. И головная боль для редакторов, которые берут на себя миссию латать те дыры, где недоработала система образования.

Поэтому высшее образование сегодня, я думаю, не является критически необходимым. Но, с другой стороны, не является и полностью бесполезным. Надо просто уметь взять из него то, что действительно полезно и важно. Для меня это было умение собирать информацию, умение ставить под сомнение, подтверждать или опровергать, умение строить истории, излагать свое мнение и отстаивать его, наконец, умение организовать свое рабочее время. Плюс много полезных контактов из журналистского комьюнити на будущее.

Сегодня, мне кажется, молодым специалистам крайне важно уметь эффективно коммуницировать с другими людьми, проверять информацию, а также иметь и использовать здравый смысл. Это обязательная база.

Сейчас очень много новых возможностей, которые появились с развитием медиа. Но то, чему я завидую в первую очередь, — это возможность быстрого и глубокого фактчекинга и вообще поиска информации. Можно за несколько минут верифицировать любые данные, находясь дома, на улице, в авто, и оперативно разобраться в малознакомой для тебя теме. И в два клика проверить, например, определяли ли украинский язык вторым по благозвучию в мире :)

Реклама

Если бы я мог вернуться на старт своей карьеры, я бы купил биткоин. Ну а если серьезно, то посоветовал бы себе чуть меньше бояться ошибок. И не пренебрегать YouTube: лет 20 назад он казался сугубо развлекательным ресурсом, хотя уже тогда стоило присматриваться, как активно интегрировать его в профессию.

Есть такая довольно уже затертая до дыр фраза, которую, кажется, сказал лучший хоккеист в истории — Уэйн Гретски, кстати, украинец по происхождению. В переводе это примерно должно было бы звучать так: «Из тех бросков, которых вы не сделали, — мимо цели будут все 100 процентов». Это очень хороший совет для тех, кто начинает свой путь: пробовать, рисковать, экспериментировать. Не бояться критики. Когда ты молодой специалист, тебя все равно будут шпынять и критиковать, то пусть хотя бы за какие-то интересные и рискованные попытки, которые могут принести удовольствие сейчас или пользу в будущем

Наталья Островская, ведущая ТСН

В 2012 году я переехала в Киев и поступила в университет на специальность «Журналистика» с мечтой и четкой целью: попасть на телевидение и работать именно там. Впервые мне выпала возможность попрактиковаться на первом курсе, и уже тогда мне очень понравилось. Но я поняла, что совершенно не имею опыта, поэтому нужно еще больше учиться, общаться и заводить знакомства.

Реклама

Я помню, что моя одногруппница сказала, что будет ярмарка вакансий во Дворце спорта — это что-то похожее на нынешний «Фестиваль карьеры». Когда мы туда пришли, то случайно попали на презентацию одного крупного общенационального телеканала. Мы познакомились с руководителем тогда самого рейтингового развлекательного проекта и сказали, что хотим работать на телевидении. Нас взяли расшифровщицами.

А со временем я уже набралась опыта и на сайте Work.ua нашла себе работу на «Магнолия-ТВ» в должности редактора. Именно с этой должности и с этого места работы начался мой серьезный профессиональный путь.

Решающими тогда стали четкая цель, планы и работа над собой. В какой-то момент я стремилась изменить вектор своей профессии, потому что, откровенно говоря, хотелось развиваться быстрее и сразу получать большую зарплату. На какой-то период я даже ушла с телевидения, но впоследствии все-таки вернулась: решила, что не оставлю украинское телевидение, пока не стану ведущей.

В начале карьеры очень важно, чтобы не обрезали крылья. Потому что, когда ты приезжаешь или взрослеешь в Киеве, то имеешь такое романтическое представление о том большом мире телевидения, мечты… Это представление важно сохранить, потому что потом начинается рутинная тяжелая работа — и ты понимаешь, что это не просто красивый мир, а реальный труд, как и на любой другой работе.

Реклама

Самым сложным для меня было отсутствие контактов. Мои родители и окружение вообще не были ни из журналистской, ни из творческой сферы. То есть ты абсолютный ноль, если говорить прямо, и тебе с этого нуля нужно сделать все. Это было самым тяжелым вызовом. Я иногда думаю, на что я вообще рассчитывала: насмотрелась телевизора в своей Днепропетровской области и поверила в 17 лет, что также смогу попасть сюда и развивать украинское телевидение.

Результат, наверное, дали вера и смелость. Когда я набралась опыта на одной работе, то поняла, что больше хочу прямых эфиров и прямых включений, работать с места события и быть вживую в эфире, общаться со зрителем. Поэтому, несмотря на комфортные условия и риски, решилась на изменения и в конце концов стала ведущей телевизионной службы новостей — до сих пор считаю, что это было судьбоносным решением.

Я закончила магистратуру, и формальное образование мне помогло — считаю, что без него у меня не было бы практики на телевидении. Именно благодаря университетским годам и знакомствам с преподавателями я попадала на практику на разные каналы и получала опыт, которым пользуюсь до сих пор.

Но сейчас профессия очень изменилась. Уже своим студентам я говорю, что моя история и мой путь им уже не подойдут, потому что журналистика меняется — из-за полномасштабного вторжения, диджитал-форматов. С одной стороны, есть, конечно, военная цензура, без которой никуда, и проекты, которые нужны именно сейчас. С другой стороны, развивается YouTube: уже не нужно знакомиться с людьми, чтобы попасть на большие каналы и общенациональное телевидение. Иногда достаточно крутой идеи для блога.

Реклама

Вообще я считаю, что каждому студенту, который сейчас хочет работать в журналистике, надо иметь свой YouTube- или Telegram-канал, особенно если нет опыта. Это уже будет сильным преимуществом перед работодателем.

А еще молодым специалистам сегодня важно быть мультизадачными, инициативными, коммуникабельными и собранными с точки зрения тайм-менеджмента. Это такие четыре кита, на которых держится наша профессия. И вообще, чтобы добиваться успеха, надо самому знать, что делать, важно самому проявлять инициативу. Если ты придешь в редакцию и будешь ждать, когда тебе дадут тему сюжета для разработки, — успеха не будет.

И главное — не сидеть на месте, постоянно куда-то двигаться, ходить на мероприятия, знакомиться, стучать в двери, не отчаиваться. Даже если захочется свернуть с мечты — не бояться и пробовать дальше. Если это ваше — оно обязательно к вам вернется. Только смелым открываются все двери и покоряются мечты, которые кажутся несбыточными.