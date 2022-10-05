Первая речь принца Уэльского: внук королевы Уильям с трибуны говорил, как скучает по бабушке

4 октября отмечался Всемирный день защиты животных. Принц посетил Всемирный саммит United for Wildlife Global Summit во вторник. Выступая на мероприятии United for Wildlife, которое он создал в рамках Королевского фонда в 2014 году, принц Уэльский вспомнил своих покойных бабушку и дедушку королеву Елизавету и принца Филиппа, а также отца короля Чарльза за их участие в формировании его страсти к охране природы.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

"Наш природный мир — одно из наших величайших достояний. Это урок, который я усвоил с юных лет, от отца и деда, оба убежденные натуралисты, а также от моей бабушки, по которой я так скучаю, которая так заботилась о мире природы.

Во времена потерь приятно почтить память тех, по кому мы скучаем, благодаря работе, которую мы делаем. Меня очень утешает прогресс, которого мы добиваемся, чтобы положить конец незаконной торговле дикими животными", - заявил Уильям.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Незаконная торговля дикими животными приносит ежегодно до 20 миллиардов долларов, и принц Уильям хочет вывести "зловещие" преступные операции "из тени", чтобы с ними можно было бороться, сообщает People. Принц Уильям сказал, что, хотя их работа оказывает "очевидное влияние", им еще многое предстоит сделать.

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"Хотя у нас нет роскоши времени, у нас явно есть проверенная дорожная карта к успеху и мотивация для ее реализации. Я надеюсь, что вы все уйдете отсюда сегодня полные энергии и мотивированные для активизации этой работы. Потому что все еще слишком много преступников, которые верят, что могут действовать безнаказанно, слишком много жизней уничтожено и слишком много видов животных находятся на грани исчезновения из-за этого гнусного преступления", - заявил принц Уэльский.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

Глобальный саммит United for Wildlife Global Summit в лондонском Музее науки собрал 300 делегатов из частного сектора, природоохранных организаций и правоохранительных органов, чтобы подчеркнуть глобальную силу и сотрудничество в борьбе с незаконными преступлениями против дикой природы. Кэтрин, принцесса Уэльская, к сожалению, на мероприятие своего супруга не сопровождала.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

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