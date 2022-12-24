Первая рождественская речь короля: Чарльз III выбрал трогательно место, чтобы поздравить всех с праздником

Каждая трансляция отражает текущие проблемы, а также включает размышлениями Монарха о том, что Рождество значит для него и его слушателей. На протяжении многих лет трансляция служила хроникой глобальных, национальных и личных событий, которые повлияли на королеву и ее аудиторию. Теперь эта миссия перешла к Чарльзу III.

В этом году Чарльз III впервые произнесет свою рождественскую речь, как король Великобритании. Запись обращения была записана в особом для него месте - в часовне Святого Георгия в Виндзоре, где всего три месяца назад состоялась последняя служба в честь королевы Елизаветы II.

Здесь же король попрощался со своим отцом - принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, похороны которого состоялись в апреле 2021 года. Могилы королевы Елизаветы II и ее мужа находятся неподалеку, в Мемориальной часовне короля Георга VI.

Официально речь появится на YouTube королевской семьи в 15:00 по Гринвичу (это 17:00 по Киеву).

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Согласно сообщения дворца, опубликованном в Instagram, эта речь будет первой за 70 лет, которую произнесет именно король. Впервые такая традиция появилась благодаря прадеду Чарльза - королю Георгу V, который произнес первое в истории королевское рождественское обращение в Великобритании и использовал относительно неиспробованное тогда еще радио. Речь была произнесена в Сандрингеме, в 1932 году.

Георг V / Фото: Getty Images

С началом войны в 1939 году Королевская рождественская трансляция прочно утвердилась. Также с такой речью выступал король Георг VI, а затем и Елизавета II.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева же выпал шанс провести первую телевизионную рождественскую трансляцию в 1957 году. В течение 70-летнего периода ее правления рождественское обращение стало хроникой ее жизни и жизни нации. Трансляция была одним из редких случаев, когда королева высказывала свое мнение об изменениях в обществе, а также часто говорила о своей личной вере.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

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