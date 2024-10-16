Первая женщина на Луне будет носить Prada: новый скафандр презентовали в Милане

Высадка на Луну запланирована на 2026 год в рамках миссии Artemis III.

Итальянский Модный дом Prada вышел на новый уровень, ведь впервые совместно с компанией Axiom Space представили скафандр Extravehicular Mobility Unit. Он будет использоваться для миссии NASA Artemis III и именно в этом скафандре впервые на Луну высадятся женщина-астронавт и цветной человек.

Презентация скафандра прошла на Международном астронавтическом конгрессе в Милане.

Как говорится в совместном заявлении Prada и Axiom Space, костюм призван сочетать высокотехнологичную функциональность и эстетику для работы в сложных условиях на Луне.

Скафандр от Prada / Фото: Associated Press

"Мы открываем новую эру в освоении космоса", - сказал Рассел Ралстон, вице-президент Axiom Space. Он добавил: "Впервые мы используем экспертизу из других отраслей для создания лучших решений для космоса".

Prada оказались в этой "космической гонке" благодаря 36-летнему бизнесмену Лоренцо Бертелли - сыну модельера Миуччи Прада и бизнесмена Патрицио Бертелли.

"Сотрудничество с Axiom Space стало беспрецедентным путешествием. Я особенно горжусь нашими командами, которые работали над созданием решений для повышения комфорта и гибкости астронавтов, - сказал он в интервью для Vogue.

Скафандр от Prada / Фото: Associated Press

На представленных сегодня изображениях нет логотипа Prada, который бы указывал на роль итальянской фирмы в создании скафандра. Однако, случайно или намеренно, мощный силуэт костюма имеет несколько ярких красных линий на его белой поверхности. Они перекликаются с мотивом дизайна технической линии Linea Rossa от Prada, которая была впервые разработана для оснащения парусной команды Кубка Америки Luna Rossa. На итальянском языке Luna Rossa переводится как Красная Луна.

Согласно совместному заявлению соавторов скафандра, их сотрудничество было сосредоточено на разработке внешнего слоя оборудования и изготовлении материалов. Попав на Луну, скафандр позволит своим астронавтам "выдерживать экстремальные температуры на южном полюсе Луны и выдерживать самые низкие температуры в постоянно затененных регионах в течение как минимум двух часов. Астронавты смогут выходить в открытый космос в течение как минимум восьми часов".

Скафандр от Prada / Фото: Associated Press

Имена астронавтов, которые отправятся в эту миссию, пока не объявлены.

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