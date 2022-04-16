Первое место: жена Пескова Татьяна Навка стала самой богатой супругой российского чиновника

Декларации российских чиновников и членов их семей не менее "правдивы", чем сводки новостей центральных каналов ТВ.

Декларации сотрудников администрации и членов их семей были недавно опубликованы на сайте Кремля. Теперь российское общество с интересном обсуждает доходы жен высокопоставленных чиновников. Во всяком случае ту их часть, которую они сочли нужным предъявить. Хотя, все понимают, с реальными доходами эти декларации практически на пересекаются.

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В этом году, как и ранее, жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова фигуристка Татьяна Навка сохранила лидерство. Видимо спортивное прошлое дает о себе знать, Татьяне важно и в этом виде соревнований быть на первом месте.

В 2021 году доход Навки существенно вырос. Жена Песков а стала зарабатывать на 6 миллионов рублей(72 тысячи долларов) больше, чем в 2020 году. В этом отчетном году ее доход составил 218 512 000 миллионов рублей, а это более чем два с половиной миллиона долларов.

Недвижимости же у Навки больше не стало: два земельных участка, два жилых дома, три квартиры и одно машиноместо. Как минимум три года подряд она декларирует два автомобиля премиум-класса и мотовездеход.

Второе место по доходам среди жен кремлевских чиновников заняла супруга заместителя секретаря Совета безопасности Олега Храмова, задекларировавшая за прошлый год 100 780 000 рублей(миллион двести тысяч долларов).

На третьем месте жена помощника президента Владимира Мединского, которая за год значительно увеличила свои доходы и задекларировала 77 262 000 рублей(меньше миллиона долларов).

Иностранную недвижимость среди членов семей высокопоставленных сотрудников АП задекларировала только жена главы управления по общественным связям и коммуникациям Александра Смирнова: квартира, гараж и хозяйственное помещение в Испании.

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