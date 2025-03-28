Первое появление на публике после госпитализации: короля Чарльза заметили папарацци

Король Чарльз / © Associated Press

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В четверг, 27 марта, стало известно, что король Великобритании Чарльз III был госпитализирован в одну из лондонских больниц. Такие меры были приняты из-за побочных эффектов вызванных его лечением рака. Какие именно симптомы появились у короля не сообщалось.

После обследования Чарльз, по сообщению представителей Букингемского дворца, отправился в свою резиденцию Кларенс-хаус. Мероприятия на пятницу, 28 марта, были отменены. Однако днем монарха заметили в его автомобиле. Чарльз III попал под прицел папарацци, когда покидал Кларенс-хаус, свой лондонский дом и направился к Букингемскому дворцу. Король впервые появился на публике после визита в больницу.

Король Чарльз покидает Кларенс-хаус / © Getty Images

Напомним, что Чарльз столкнулся с раком одновременно со своей невесткой принцессой Кейт, у которой в начале 2024 года также был диагностирован рак неизвестного типа. Кейт прошла курс химиотерапии в том же году и сейчас находится в стадии ремиссии.

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Король Чарльз III на своей коронации в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images Королева Камилла после коронации в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images Король Чарльз III едет в Букингемский дворец перед своей коронацией / © Getty Images Король Чарльз III едет в Букингемский дворец перед своей коронацией / © Getty Images Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Getty Images Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Getty Images Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press Коронация короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images Принц и принцесса Уэльские на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images Принц и принцесса Уэльские на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images Принц и принцесса Уэльские на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images Принц Джордж Уэльский на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images Коронация короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press Коронация короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве / © Associated Press Борис Джонсон и его супруга Кэрри / © Associated Press Борис Джонсон и его супруга Кэрри / © Associated Press Борис Джонсон и его супруга Кэрри / © Getty Images Борис Джонсон и его супруга Кэрри / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп на коронации Чарльза и Камиллы в Вестминстерском аббатстве / © Associated Press Королева Матильда и король Филипп на коронации Чарльза и Камиллы в Вестминстерском аббатстве / © Associated Press Королева Камилла и король Чарльз III на коронационной службе в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images Королева Камилла и король Чарльз III на коронационной службе в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images Принц и принцесса Уэльские с детьми Шарлоттой и Луи на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images Король Чарльз III на своей коронации в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images Королева Йорданії Ранія і король Абдалла II / © Associated Press Королева Йорданії Ранія і король Абдалла II / © Associated Press Герцог Эдинбургский в карете / © Associated Press Принцесса Уэльская / © Associated Press Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо на коронації Чарльза III / © Associated Press Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо на коронації Чарльза III / © Associated Press Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / © Associated Press Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / © Associated Press Король Чарльз и королева Камилла едут в золотой карете после своей коронации / © Associated Press Король Чарльз и королева Камилла едут в золотой карете после своей коронации / © Associated Press Король Чарльз и королева Камилла едут в золотой карете после своей коронации / © Associated Press Княгиня Шарлин и князь Альбер II на коронации в Лондоне / © Associated Press Княгиня Шарлин и князь Альбер II на коронации в Лондоне / © Associated Press Коронация короля Чарльза III / © Associated Press Коронация короля Чарльза III / © Associated Press Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / © Associated Press Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / © Associated Press Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик на коронации короля Чарльза III / © Associated Press Кронпринцесса Виктория и король Карл XVI Густав на коронации короля Чарльза III / © Associated Press Принцесса Уэльская на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Associated Press Принцесса Уэльская на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Associated Press Пиппа Миддлтон / © Associated Press Принц Луи на коронации Чарльза и Камиллы / © Associated Press Принц Луи на коронации Чарльза и Камиллы / © Associated Press Принц Гарри / © Associated Press Принц Гарри / © Associated Press Принц Гарри / © Associated Press