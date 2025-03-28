Первое появление на публике после госпитализации: короля Чарльза заметили папарацци

Король Чарльз / © Associated Press
В четверг, 27 марта, стало известно, что король Великобритании
Чарльз III был госпитализирован в одну из лондонских больниц. Такие меры были приняты из-за побочных эффектов вызванных его лечением рака. Какие именно симптомы появились у короля не сообщалось.
После обследования Чарльз, по сообщению представителей Букингемского дворца, отправился в свою резиденцию Кларенс-хаус. Мероприятия на пятницу, 28 марта, были отменены. Однако днем монарха заметили в его автомобиле. Чарльз III попал под прицел папарацци, когда покидал Кларенс-хаус, свой лондонский дом и направился к Букингемскому дворцу. Король впервые появился на публике после визита в больницу.
Король Чарльз покидает Кларенс-хаус / © Getty Images
Напомним, что Чарльз столкнулся с раком одновременно со своей невесткой
, у которой в начале 2024 года также был диагностирован рак неизвестного типа. Кейт прошла курс химиотерапии в том же году и сейчас принцессой Кейт . находится в стадии ремиссии
Король Чарльз III на своей коронации в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images
Королева Камилла после коронации в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images
Король Чарльз III едет в Букингемский дворец перед своей коронацией / © Getty Images
Король Чарльз III едет в Букингемский дворец перед своей коронацией / © Getty Images
Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press
Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press
Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press
Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Getty Images
Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Getty Images
Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press
Коронация короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images
Принц и принцесса Уэльские на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images
Принц и принцесса Уэльские на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images
Принц и принцесса Уэльские на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images
Принц Джордж Уэльский на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images
Коронация короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images
Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press
Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press
Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press
Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press
Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press
Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press
Коронация короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве / © Associated Press
Борис Джонсон и его супруга Кэрри / © Associated Press
Борис Джонсон и его супруга Кэрри / © Associated Press
Борис Джонсон и его супруга Кэрри / © Getty Images
Борис Джонсон и его супруга Кэрри / © Getty Images
Королева Матильда и король Филипп на коронации Чарльза и Камиллы в Вестминстерском аббатстве / © Associated Press
Королева Матильда и король Филипп на коронации Чарльза и Камиллы в Вестминстерском аббатстве / © Associated Press
Королева Камилла и король Чарльз III на коронационной службе в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images
Королева Камилла и король Чарльз III на коронационной службе в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images
Принц и принцесса Уэльские с детьми Шарлоттой и Луи на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images
Король Чарльз III на своей коронации в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images
Королева Йорданії Ранія і король Абдалла II / © Associated Press
Королева Йорданії Ранія і король Абдалла II / © Associated Press
Герцог Эдинбургский в карете / © Associated Press
Принцесса Уэльская / © Associated Press
Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо на коронації Чарльза III / © Associated Press
Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо на коронації Чарльза III / © Associated Press
Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / © Associated Press
Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / © Associated Press
Король Чарльз и королева Камилла едут в золотой карете после своей коронации / © Associated Press
Король Чарльз и королева Камилла едут в золотой карете после своей коронации / © Associated Press
Король Чарльз и королева Камилла едут в золотой карете после своей коронации / © Associated Press
Княгиня Шарлин и князь Альбер II на коронации в Лондоне / © Associated Press
Княгиня Шарлин и князь Альбер II на коронации в Лондоне / © Associated Press
Коронация короля Чарльза III / © Associated Press
Коронация короля Чарльза III / © Associated Press
Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / © Associated Press
Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / © Associated Press
Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик на коронации короля Чарльза III / © Associated Press
Кронпринцесса Виктория и король Карл XVI Густав на коронации короля Чарльза III / © Associated Press
Принцесса Уэльская на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Associated Press
Принцесса Уэльская на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Associated Press
Пиппа Миддлтон / © Associated Press
Принц Луи на коронации Чарльза и Камиллы / © Associated Press
Принц Луи на коронации Чарльза и Камиллы / © Associated Press
Принц Гарри / © Associated Press
Принц Гарри / © Associated Press
Принц Гарри / © Associated Press