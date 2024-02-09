Первое появление принцессы Дианы в свадебном платье на публике повергло в шок дизайнеров наряда

Дизайнер свадебного платья принцессы Дианы Элизабет Эмануэль рассказала о том моменте, когда она увидела, как Диана вышла из кареты в ее важный день в 1981 году и отправилась в собор Святого Павла на венчание с принцем Чарльзом.

Платье для свадьбы Дианы создала Элизабет Эмануэль и ее муж Дэвид. И когда они приехали на церемонию и впервые увидели принцессу в нем, пришли в ужас от того, насколько подол наряда был помятым, пишет Mirror.

Свадьба Дианы Спенсер и принца Чарльза / Фото: Associated Press

Дизайнеры потратили месяцы на создание королевского свадебного платья, приложив все усилия, чтобы сохранить дизайн в секрете. На момент создания платье оценивалось в 9 тысяч фунтов (около 11 538 долларов), было сшито из шелковой тафты цвета слоновой кости и украшено кружевами, ручной вышивкой, пайетками и десятью тысячами жемчужин. Оно имело 8-метровый шлейф из тафты (самый длинный в истории королевских платьев), обшитый старинными кружевами, а также пышные рукава, характерные для моды 80-х годов.

Свадьба Дианы Спенсер и принца Чарльза / Фото: Associated Press

Элизабет вспомнила момент, когда она увидела, как Диана вышла из своей свадебной кареты во время участия в программе ITV "Приглашение на королевскую свадьбу" в 2018 году.

"Мы знали, что оно немного сморщится, но когда я увидела, как она пришла в собор Святого Павла, и мы увидели складки, я действительно почувствовала отчаяние". Она добавила: "На самом деле я была в ужасе, потому что складок было довольно много. Их было намного больше, чем мы думали. Когда мы провели генеральную репетицию, использовали другой материал, поэтому он не был таким помятым, как в тот день", - вспоминала дизайнер.

Свадьба принцессы Дианы / Фото: Associated Press

Дэвид и Элизабет также сшили запасное платье на случай, если оно понадобится в чрезвычайной ситуации.

Напомним, недавно мы рассказывали, что принцесса Диана хотела отменить свадьбу с Чарльзом в последнюю минуту, но ее отец вмешался и исправил ситуацию.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Associated Press

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