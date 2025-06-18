Первое путешествие: жена Бориса Джонсона показала новое фото их новорожденной дочери

Кэрри и Борис Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

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37-летняя Кэрри Джонсон — жена бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона — 21 мая родила дочь, которой дали имя Поппи Элиза Джозефин. Девочка стала их четвертым совместным ребенком.

В своем Instagram Кэрри опубликовала новое фото Поппи, которой скоро уже исполнится месяц. Женщина в пестрой блузке и солнцезащитных очках в слинге на груди держит спящую дочь.

Кэрри Джонсон с дочерью Поппи / © Instagram Кэрри Джонсон

«Первое путешествие Поппи на поезде», — написала Кэрри на снимке. Судя по всему, многодетная мама ведет активный образ жизни и материнство ей в радость.

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Кэрри и Борис кроме новорожденной дочери воспитывают еще троих детей: 5-летнего Уилфреда, 3,5-летнюю Роми, почти двухлетнего Фрэнка. А всего у Джонсона девять детей, старшему из которых — дочери Ларе Летис Джонсон-Виллер — 32 года.

Кэрри часто публикует в Сети фото своих детей. Например, ранее показывала двухлетнего Фрэнка, который поливает растения на огороде.

Сын Кэрри и Бориса Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

Сын Кэрри и Бориса Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

Сын Кэрри и Бориса Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

Напомним, жена Бориса Джонсона показала, что подарил ей муж на четвертую годовщину свадьбы — он умеет удивлять.