Первое Рождество без королевы: король Чарльз III планирует изменить многолетнюю традицию

В этом году члены британской королевской семьи впервые будут праздновать рождество без Ее Величества королевы Елизаветы II, а ее преемник король Чарльз III произнесет свою первую рождественскую речь, которую покажут по ТВ.

По традиции члены семьи в декабре отправляются в Сандрингем, где проводят Рождество и рождественские праздники. Говорят, Чарльз может отказаться от одной из традиций, а именно – собираться всем вместе, чтобы посмотреть в записи рождественскую речь монарха, которая будет транслироваться по ТВ, пишет express.co.uk.

Британская королевская семья в Сандрингеме / Фото: Associated Press

Королевские эксперты считают, что в этом году празднование будет весьма скромным, поскольку семья отметит первое Рождество без Елизаветы II.

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Корреспондент BBC Дженни Бонд поделилась своим мнением о праздновании 2022 года, поскольку она считает, что новый король предпочтет быть менее формальным, чем его мать. "Он будет полон ностальгии и некоторой грусти. Там будет то пустое место, где сидела королева. Я предполагаю, что Чарльз не будет сидеть там, если они не захотят оставить его пустым. У него будут все обычные традиции собрания в Сандрингеме. Семья соберется, но им будет не хватать королевы. Всегда грустно, когда у тебя первое Рождество без главного героя. Как и в любой другой семье, они привыкнут к этому, но это будет немного по-другому", - сказала эксперт.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Считается, что все старшие члены семьи посетят в этом году Сандрингем. Однако уже известно, что Меган и Гарри отклонили приглашение короля отпраздновать вместе Рождество.

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