Первое Рождество без королевы: стало известно посетят ли Меган и Гарри Сандрингем

В этом году члены британской королевской семьи традиционно посетят Сандрингемский дворец на Рождество и рождественско-новогодние праздники. Говорят, король Чарльз III пригласил приехать и своего младшего сына Гарри с женой Меган.

Однако, принц Гарри и Меган Маркл решили, что не поедут в Сандрингем и не проведут рождественские каникулы вместе с королевской семьей, об этом сообщил Mirror.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

10 января 2023 года в продажу поступят мемуары принца Гарри, книга, которая называется "Запасной" и сообщается, что герцог Сассекский собирается посетить Великобританию накануне, чтобы презентовать книгу и там.

И если ранее после смерти королевы Елизаветы II была надежда на то, что отношения между Меган и Гарри с членами королевской семьи наладяться, то после выхода этих мемуаров, Сассекские рискуют даже потерять титулы.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Меган и Гарри проигнорировали последнее желание Елизаветы II. Монарх мечтала о том, чтобы пара в том числе почаще приезжала в Великобританию.

Герцогиня Меган, принц Гарри и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Читайте также: