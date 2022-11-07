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Первое Рождество без королевы: стало известно посетят ли Меган и Гарри Сандрингем

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
23
Время на прочтение
1 мин
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Первое Рождество без королевы: стало известно посетят ли Меган и Гарри Сандрингем

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

В этом году члены британской королевской семьи традиционно посетят Сандрингемский дворец на Рождество и рождественско-новогодние праздники. Говорят, король Чарльз III пригласил приехать и своего младшего сына Гарри с женой Меган.

Однако, принц Гарри и Меган Маркл решили, что не поедут в Сандрингем и не проведут рождественские каникулы вместе с королевской семьей, об этом сообщил Mirror.

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images
Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

10 января 2023 года в продажу поступят мемуары принца Гарри, книга, которая называется "Запасной" и сообщается, что герцог Сассекский собирается посетить Великобританию накануне, чтобы презентовать книгу и там.

И если ранее после смерти королевы Елизаветы II была надежда на то, что отношения между Меган и Гарри с членами королевской семьи наладяться, то после выхода этих мемуаров, Сассекские рискуют даже потерять титулы.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Меган и Гарри проигнорировали последнее желание Елизаветы II. Монарх мечтала о том, чтобы пара в том числе почаще приезжала в Великобританию. 

Герцогиня Меган, принц Гарри и королева Елизавета II / © Associated Press
Герцогиня Меган, принц Гарри и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
23
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