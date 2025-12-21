Первое Рождество для принцессы Инес: как внучка королевы Сильвии очаровала всех на семейном мероприятии

Принцесса Инес / © Шведская королевская семья/Instagram

Самая младшая внучка королевы Сильвии — принцесса Инес — присоединилась к своим королевским кузенам, чтобы помочь украсить елку во дворце. Эту традицию из года в год повторяет королева Сильвия, ведь ей в радость провести этот особый период перед Рождеством со всеми своими внуками.

Малышка Инес, которой сейчас десять месяцев, просто очаровала всех на праздничном видео. В кадре малышка была запечатлена в очаровательном клетчатом платье и белых вязаных колготах. В видео видно, как ребенок играет с золотым украшением, а королева Сильвия наклоняется, чтобы помочь Инес, когда та бьет рукой по елочной игрушке.

Королева Швеции Сильвия с внуками украшает елку / © Шведская королевская семья/Instagram

Напомним, что 13-летняя принцесса Эстель, дочь кронпринцессы Виктории и принца Даниэля, которая однажды станет королевой Швеции, является одной из крестных принцессы Инес. Она взяла на себя обязательство и присматривала за крестницей на предрождественском мероприятии.