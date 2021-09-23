Первое совместное публичное появление за год: принц Гарри и Меган прилетели в Нью-Йорк

Это также их первое публичное мероприятие с момента рождения Лилибет.

Принц Гарри и его жена Меган прилетели сегодня в Нью-Йорк, чтобы посетить обсерваторию One World внутри Всемирного торгового центра One World Trade Center, самого высокого здания не только в Нью-Йорке, но и в Соединенных Штатах. Его возвели на месте башен-близнецов, разрушенных в результате теракта 11 сентября 2001 года.

Поездка Гарри и Меган в Нью-Йорк стала их первой совместной публичной поездкой с тех пор, как они переехали в Калифорнию в прошлом году. И хотя сам Гарри уже неоднократно появлялся на публике, в частности, во время похорон своего дедушки и открытия памятника матери, Меган при этом предпочитала оставаться дома.

Герцог и герцогиня Сассекские / Getty Images

Свою совместную общественную работу пара постепенно начала возобновлять после рождения дочери Лилибет: они запустили несколько новых проектов и снялись в различных роликах. Поэтому для герцогини это появление в Нью-Йорке стало не только первым публичных выходом за последний год, но и первым живым появлением на публике после вторых родов.

Герцог и герцогиня Сассекские / Getty Images

Также в субботу Гарри и Меган планируют принять участие в Global Citizen Live, ежегодном концертном мероприятии, которое проводится на Большой лужайке в Центральном парке. Мероприятие будет посвящено вакцинации от COVID-19, а Сассекские выступят там с речью.

Герцог и герцогиня Сассекские / Getty Images

Для своего появления герцогиня выбрала total black look, который состоял из брюк клеш, пальто с воротником-стойкой и водолазки. Завершили этот строгий образ туфли-лодочки, украшения на руках, среди которых мы рассмотрели часы от Cartier, ранее принадлежавшие принцессе Диане, несколько браслетов и обручальное кольцо. Волосы Меган были уложены в аккуратный пучок. Гари выбрал для встречи классический черный костюм, рубашку и галстук.

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