Первое зимнее фото на открытке: Гарри и Меган показали свою рождественскую карточку

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

В видеоролике, опубликованном вместе с праздничными пожеланиями и рождественской открыткой на своем сайте, Сассекские подвели итоги 2025 года.

В ролике содержатся фрагменты их работы с фондом за этот год и за последние четыре года, а также праздничное поздравление.

«От имени канцелярии принца Гарри и Меган, герцога и герцогини Сассекских, и компании Archewell мы желаем вам счастливых праздников и радостного нового года», — говорится в сообщении.

Их дети — принц Арчи и принцесса Лилбет появились на видео во время неожиданной прогулки со своими родителями, когда они все вместе готовили еду для местного сообщества в преддверии Дня благодарения. На новых кадрах видно, как Арчи и Лилбет помогают готовить еду и толкают тележку с продуктами вместе со своими родителями.

Меган и принц Гарри с детьми Арчи и Лилибет

В последние годы пара делилась поздравлениями от имени фонда Archewell, но в этом году послание исходит от их недавно переименованного благотворительного подразделения Archewell Philanthropies.

Рождественская открытка Меган и Гарри

Одновременно Меган и Гарри выпустили рождественскую открытку, на которой пара запечатлена на Играх Invictus в Канаде. В отличие от прошлого года, их дети на ней не изображены. На фотографии пара улыбается и держится за руки во время Игр, которые проходили в Ванкувере и Уистлере.

То самое фото, которое пара взяла для открытки было сделано в Уистлере / © Getty Images

Вчера, напомним, свою рождественскую открытку представили принц и принцесса Уэльские.