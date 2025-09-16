Первые фото инфанты Софии из Лиссабона: как живет дочь королевы Летиции во время учебы в Португалии

Инфанта София / © Getty Images

Преимущества этого колледжа в том, что там обещают нетрадиционный академический опыт, поскольку студенты поочередно посещают три европейские столицы в течение трехлетней программы обучения.

Начала свой курс инфанта в Лиссабоне, а следующие два года она проведет в Париже и берлине, интегрируясь в местную культуру.

Инфанта София

На большинстве представленных журналом Hola! снимков 18-летняя инфанта запечатлена в компании своих новых одногруппников. София выглядит прекрасно и наслаждается университетскими приключениями.

Девушка носит простую и удобную одежду, а ее стиль — это простые топы, джинсы, кардиганы, топы с открытыми плечами и макси-юбки. Также на снимках мы видим, что София любит носить распущенные волосы и ранее мы уже рассказывали, почему.

