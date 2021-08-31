Первые фото из колледжа: испанская принцесса Леонор уехала на учебу

Принцесса Испании Леонор улетела в Великобританию, где начнет обучение в UWC Atlantic College.
Ранее мы показывали вам, как королева Летиция, король Филипп VI и их младшая дочь инфанта София провожали принцессу Леонор в аэропорту.
Теперь королевский дворец предоставил новые снимки Леонор сделанные на территории колледжа в Уэльсе. Принцесса выглядит счастливой и улыбается, когда прогуливается по его территории.
Уже известно, что одноклассницей принцессы Леонор будет еще одна европейская принцесса из Нидерландов Алексия. Оба королевских подростка пройдут двухгодичный курс в школе-интернате, чтобы получить степень международного бакалавриата.
Королевская семья Нидерландов также поделилась фотографией своей дочери принцессы Алексии, второй дочери короля Виллема-Александра и королевы Максимы, которая была сделана в день отъезда и опубликована в Instagram.
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