Первые фото из колледжа: испанская принцесса Леонор уехала на учебу

Первые фото из колледжа: испанская принцесса Леонор уехала на учебу

Принцесса Испании Леонор улетела в Великобританию, где начнет обучение в UWC Atlantic College.

Ранее мы показывали вам, как королева Летиция, король Филипп VI и их младшая дочь инфанта София провожали принцессу Леонор в аэропорту.

Теперь королевский дворец предоставил новые снимки Леонор сделанные на территории колледжа в Уэльсе. Принцесса выглядит счастливой и улыбается, когда прогуливается по его территории.

Принцесса Леонор с родителями / Getty Images

Уже известно, что одноклассницей принцессы Леонор будет еще одна европейская принцесса из Нидерландов Алексия. Оба королевских подростка пройдут двухгодичный курс в школе-интернате, чтобы получить степень международного бакалавриата.

Принцесса Леонор / Getty Images

Королевская семья Нидерландов также поделилась фотографией своей дочери принцессы Алексии, второй дочери короля Виллема-Александра и королевы Максимы, которая была сделана в день отъезда и опубликована в Instagram.

Принцесса Леонор / Getty Images

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Испанская принцесса Леонор (12 фото)

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