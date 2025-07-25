Первые фото из университета: принцесса Ингрид Александра уже в Австралии

Принцесса Ингрид Александра / © Instagram норвежской королевской семьи

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Ранее королевский дворец подтверждал, что наследная принцесса Ингрид Александра останется в кампусе на протяжении всех своих университетских лет и будет изучать международные отношения и политическую экономику.

Дворец поделился первыми фотографиями принцессы из Сиднея, которые сделала австралийская фотограф Ракель Пирес.

Принцесса Ингрид Александра / © Instagram норвежской королевской семьи

«Я с нетерпением жду начала учебы в Сиднейском университете. Быть студенткой — это увлекательно, и я с нетерпением жду возможности узнать новые перспективы как в европейской, так и в международной политике. Уверена, что многому научусь, — говорит принцесса, которая находится в Австралии и готова начать учебу в Сиднейском университете», — говорится в подписи к снимкам.

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Принцесса Ингрид Александра / © Instagram норвежской королевской семьи

Напомним, ранее ее дед король Харальд V поделился своими мыслями о важном переезде своей внучки за границу этим летом. Его спросили, следует ли принцессе Ингрид Александре учиться поближе к Норвегии, чтобы вносить больший вклад в королевскую семью, на что монарх ответил:

«Вы получите это обратно с процентами, когда она вернется домой, так что я думаю, что это просто преимущество. Ей нужно позволить учиться и получить образование, прежде чем она начнет представлять интересы», — заявил король.

Принцесса Ингрид Александра / © Instagram норвежской королевской семьи