Первые фото за два месяца: принцессу Уэльскую запечатлели с мамой в Виндзоре

Принцессу Уэльскую Кэтрин впервые запечатлели папарацци после того, как ей сделали операцию на брюшной полости в середине января.

Не известно, действительно ли папарацци удалось запечатлеть принцессу неожиданно или же дворец специально все так подстроил, чтобы ее увидели, дабы развенчать слухи о том, что состояние здоровья Кэтрин не очень хорошее.

Фотографии были опубликованы на американском сайте сплетен TMZ.

На снимках принцесса Кейт запечатлена в темных солнцезащитных очках на пассажирском сиденье Audi 4x4, за рулем которого сидела ее мать Кэрол Миддлтон. Их запечатлели возле Виндзорского замка. Фотографии были сделаны около 9 утра, что позволяет предположить, что мать и дочь возвращались со школы, куда отвозили троих детей Кейт – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Кэрол Миддлтон с дочерью Кейт / Фото: Getty Images

Напомним, 17 января Кенсингтонский дворец объявил, что накануне Кейт была госпитализирована в лондонскую клинику для "плановой операции на брюшной полости", которая прошла успешно. Дворец также заявлял, что принцесса не появится на публичных мероприятиях ранее, чем на Пасху.

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