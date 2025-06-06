Первые леди Франции и Бразилии в музее: Брижит Макрон в сером наряде, Розангела да Силва – в черном платье

Первые леди Франции и Бразилии / © Associated Press

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Президентские супруги Франции Эммануэль и Брижит Макрон вместе с президентскими супругами Бразилии Луизом Инасио Лулой и Розангелой да Силва посетили выставку бразильского художника Эрнесто Нету в музее Большого дворца в Париже.

Первая леди Франции для культурного выхода выбрала монохромный серый лук. На Брижит было полупальто с поясом, свитер и брюки со стрелками. У нее был объемный парик, макияж смоки-айс и очки в черепаховой оправе.

© Associated Press

На первой леди Бразилии было черное платье миди, сверху которого она надела черно-белый жакет с принтом. Свой аутфит Розангела дополнила милой вязаной сумочкой малинового оттенка. Да Силва сделала аккуратную укладку, нежный макияж, украсила шею цепочкой с подвеской, к жакету прикрепила золотую брошь и завершила образ оптическими очками в черепаховой оправе.

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