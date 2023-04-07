Первые леди на встрече с медиками: Елена Зеленская в бордовом платье, Агата Корнхаузер-Дуда – в голубом

Елена Зеленская в рамках визита в Варшаву вместе со своей польской коллегой Агатой Корнхаузер-Дудой встретилась с участниками их совместной инициативы – украинскими медиками, которые завершают обучение по вертолетной экстренной медицинской помощи.

Фото: Instagram Елены Зеленской

"Как точно сказал об этом учении один из наших участников, Олег Водославский из Ивано-Франковска, "сочетание двух огромных миров – мира авиации и мира медицины – вместе образуют нечто невероятное, что-то стоящее восхищение", — отметила первая леди Украины.

Фото: Instagram Елены Зеленской

На этой встрече Елена предстала в бордовом платье по фигуре длины миди, которое скомбинировала с туфлями-лодочками на шпильках. Талию Зеленская подчеркнула тонким бордовым ремешком.

Фото: Instagram Елены Зеленской

Шею она украсила патриотической подвеской в виде трезубца на цепочке от украинского бренда Gunia Project, а уши – элегантными серьгами. Первая леди сделала аккуратную укладку с боковым пробором и нежный макияж.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Агата Корнхаузер-Дуда одела голубое платье А-силуэта с круглым воротником и серебряными пуговицами. Обута она была в голубые замшевые туфли на шпильках.

Первая леди сделала укладку с прикорневым объемом, зачесав волосы назад, и макияж с акцентом на глазах. В ушах у нее были серьги-пусеты с камнями, а на руках – золотые кольца.

Агата Корнхаузер-Дуда / Фото: Instagram Елены Зеленской

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