Первые портреты короля Фредерика X и королевы Мэри: дворец поделился фото

Датские монархи поделились новыми портретными снимками, которые были сделаны в день восшествия на трон короля Фредерика X.

Кадры были сделаны в тронном зале замка Кристиансборг, о чем свидетельствует подпись под снимками.

"Тронный зал замка Кристиансборг является местом для первых официальных портретов Их Величеств Короля и Королевы.

Серия портретов была сделана фотографом Деннисом Стенилдом через несколько мгновений после провозглашения короля, которое произошло с балкона тронного зала 14 января 2024 года.

Королевская чета изображена вместе с наследником престола Его Королевским Высочеством наследным принцем и Их Королевскими Высочествами принцессой Изабеллой, принцем Винсентом и принцессой Жозефиной".

Фото получились торжественные, хотя вся семья в этот день была немного взволнована. Теперь ожидаем новых совместных выходов короля Фредерика X и королевы Мэри.

Напомним, ранее мы показывали вам трогательный момент поцелуя пары на балконе дворца.

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