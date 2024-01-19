Первые шаги принца Арчи: трогательное видео Меган и Гарри с сыном опубликовали в TikTok

Принц Гарри и Меган Маркл стараются воспитывать своих двоих детей вдали от камер фотографов.

В TikTok было опубликовано домашнее видео с четой Сассекских, где видно первые шаги маленького принца, которому этой весной исполнится уже пять лет.

В ролике показаны принц Гарри, Меган и Арчи во время прогулки по территории калифорнийского дома, принадлежащего голливудскому продюсеру Тайлеру Перри. Это тот самый дом, где семья жила первое время после переезда из Канады в США, оч ем они рассказывали в документальном сериале Netflix "Гарри и Меган", выпущенном в 2022 году.

В видео показано, как маленький Арчи бежит по траве и на пляже и гоняется за волнами.

Сассекские держат своих детей вдали от фотокамер и сами редко публикуют фотографии с ними в соцсетях. Последний раз семья делилась таким фото в несколько лет назад на Рождество.

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