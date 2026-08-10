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Первый день в новом университете: принцесса Ингрид Александра вернулась к учебе
Принцесса Ингрид Александра начала учебу в Университете Осло, куда перевелась из Сиднейского университета, когда приняла решение вернуться домой из Австралии, чтобы быть рядом со своей матерью кронпринцессой Метте-Марит.
В понедельник будущая королева начала занятия в кампусе Блиндерн Университета Осло. Для начала она позировала для СМИ перед стеной факультета социальных наук, одетая в простой наряд, состоящий из короткой темно-серой куртки, обычной белой футболки и широких темных вельветовых брюк.
Принцесса Ингрид Александра обучающаяся в Сиднейском университете по программе социальных наук со специализацией в политической экономии и международных отношениях, организовала программу обмена, чтобы пройти обучение в этом семестре в норвежской столице для того, чтобы быть ближе к ее матери кронпринцессе Метте-Марит, перенесшей недавно операцию по пересадке легких.
Ее австралийская идиллия осталась позади, где внучка короля Харальда V наслаждалась тем, чего так жаждут члены королевской семьи, как анонимность. Сама принцесса призналась своим близким, как это было освобождающе – находиться среди студентов более чем 140 национальностей, не обремененная грузом короны.
Однако судьба распорядилась иначе, и семейные обязанности в конечном итоге перевесили академическую независимость.
Напомним, ранее мы рассказывали, где будут учиться другие европейские принцессы в новом учебном году.