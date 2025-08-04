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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Первый год жизни в фотографиях: принцесса Иман отпраздновала день рождения

Королевская семья Иордании вчера отметила важное событие — первый день рождения принцессы Иман.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринц Хусейн с дочерью принцессой Иман

Кронпринц Хусейн с дочерью принцессой Иман / © Instagram королевы Рании

Принцесса Иман – пока единственная дочь принцессы Раджвы и наследного принца Хусейна, также является первой внучкой короля Абдаллы II и королевы Рании. 3 августа ей исполнился один год.

Кронпринц Хусейн и его супруга принцесса Раджва впервые стали родителями 3 августа 2024 года. В тот день Королевский Хашимитский двор объявил, что новоиспеченные родители назвали свою дочь Иман бинт Аль-Хусейн. Девочка также получила титул Ее королевского Высочества и титул принцессы.

Кронпринц Хусейн с дочерью принцессой Иман / © Instagram королевы Рании

Кронпринц Хусейн с дочерью принцессой Иман / © Instagram королевы Рании

К сожалению, родители не показали новое фото подросшей дочери, поэтому мы вспоминаем ее появления на публике за прошедший год.

Кронпринц Хусейн и принцесса Иман

Кронпринц Хусейн и принцесса Иман

Король Абдалла II и принцесса Иман / © Instagram кронпринца Хусейна

Король Абдалла II и принцесса Иман / © Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн и принцесса Иман / © Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн и принцесса Иман / © Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва с дочерью принцессой Иман / © Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва с дочерью принцессой Иман / © Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва с дочерью принцессой Иман / © Getty Images

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва с дочерью принцессой Иман / © Getty Images

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