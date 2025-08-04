- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 431
- Время на прочтение
- 1 мин
Первый год жизни в фотографиях: принцесса Иман отпраздновала день рождения
Королевская семья Иордании вчера отметила важное событие — первый день рождения принцессы Иман.
Принцесса Иман – пока единственная дочь принцессы Раджвы и наследного принца Хусейна, также является первой внучкой короля Абдаллы II и королевы Рании. 3 августа ей исполнился один год.
Кронпринц Хусейн и его супруга принцесса Раджва впервые стали родителями 3 августа 2024 года. В тот день Королевский Хашимитский двор объявил, что новоиспеченные родители назвали свою дочь Иман бинт Аль-Хусейн. Девочка также получила титул Ее королевского Высочества и титул принцессы.
К сожалению, родители не показали новое фото подросшей дочери, поэтому мы вспоминаем ее появления на публике за прошедший год.