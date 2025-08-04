Первый год жизни в фотографиях: принцесса Иман отпраздновала день рождения

Кронпринц Хусейн с дочерью принцессой Иман / © Instagram королевы Рании

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Принцесса Иман – пока единственная дочь принцессы Раджвы и наследного принца Хусейна, также является первой внучкой короля Абдаллы II и королевы Рании. 3 августа ей исполнился один год.

Кронпринц Хусейн и его супруга принцесса Раджва впервые стали родителями 3 августа 2024 года. В тот день Королевский Хашимитский двор объявил, что новоиспеченные родители назвали свою дочь Иман бинт Аль-Хусейн. Девочка также получила титул Ее королевского Высочества и титул принцессы.

Кронпринц Хусейн с дочерью принцессой Иман / © Instagram королевы Рании

К сожалению, родители не показали новое фото подросшей дочери, поэтому мы вспоминаем ее появления на публике за прошедший год.

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Кронпринц Хусейн и принцесса Иман

Король Абдалла II и принцесса Иман / © Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн и принцесса Иман / © Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва с дочерью принцессой Иман / © Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва с дочерью принцессой Иман / © Getty Images