Первый королевский тур: король Чарльз III и королева Камилла прибыли с визитом в Северную Ирландию

Вчера король Чарльз III впервые в роли Его Королевского Величества провел аудиенцию с первым министром Шотландии Николой Стерджен, а сегодня отправился в тур по стране.

Встреча с Николой Стерджен прошла во дворце Холируд-хаус, где находился вчера Чарльз III с семьей. Вечером в Шотландии члены королевской семьи собрались в соборе Святого Джайлса на службе в честь королевы Елизаветы II.

Король Чарльз III и Никола Стерджен / Фото: Getty Images

Сегодня монарх прибыл в Северную Ирландию. На этой неделе у Чарльза III обязательный тур по стране, который называется операция "Весенний прилив" – это часть плана восшествия принца Чарльза на престол.

В замке Хиллсборо Чарльз и Камилла посмотрят выставку картин, изображающих королеву в Северной Ирландии. Затем король встретится с секретарем Северной Ирландии Крисом Хитоном-Харрисом и лидерами партии, получит послание с соболезнованиями во главе с спикером Ассамблеи Северной Ирландии и даст ответ.

Король Чарльз III и Никола Стерджен / Фото: Getty Images

Также Чарльз и Камилла посетят собор Святой Анны для молитвы и размышлений. Ожидается, что их встретят тысячи представителей общественности, которых призвали выстроиться на улицах города во второй половине дня, пишет Daily Mail.

Король Чарльз III и королева Камилла в Северной Ирландии / Фото: Getty Images

Затем король и королева-консорт прогуляются по площади писателей, прежде чем покинуть Северную Ирландию.

Король Чарльз III и королева Камилла в Северной Ирландии / Фото: Getty Images

Читайте также: