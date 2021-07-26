Первый отпуск без принца Филиппа: королева Елизавета II уехала в свою любимую резиденцию

В этом году королева Елизавета II впервые отправилась на летние каникулы в Балморал без своего супруга принца Филиппа, который умер в апреле 2021 года.

Это будут первые летние каникулы монарха без герцога Эдинбургского. Каждое лето королевские супруги проводили время в свой резиденции в Шотландии, там Елизавета II любит ездить верхом и гулять с собаками. Туда приезжают и многие члены семьи в разное время, чтобы провести немного времени с королевой.

Замок Балморал является туристической достопримечательностью и будет открыт для публики до 2 августа, поэтому пока Елизавета II будет жить в соседнем коттедже Craigowan Lodge. Расположенный в одной миле от замка, он использовался в прошлом принцем Чарльзом и принцессой Дианой, когда они приезжали в Шотландию, пишет Hello!.

Королева Елизавета II и принц Филипп с детьми в Балморале / Associated Press

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Затем королева переедет в свое обычное летнее жилье, где проведет первый летний отпуск без принца Филиппа. Не секрет, что королевская чета провела много счастливых летних дней в Шотландии за годы своей супружеской жизни. Королевская особа, вероятно, проведет в поместье несколько месяцев, и во время ее пребывания там к ней, вероятно, присоединятся другие члены ее семьи. В прошлом году в Балморале ее навещали принц Уильям и герцогиня Кембриджская с тремя детьми, а также внучка принцесса Евгения с мужем Джеком Бруксбэнком. Кстати, именно в Балморале Елизавета и Филипп провели семь месяцев на изоляции с марта по октябрь 2020 года.

Королева обычно едет в Балморал в августе, но известно, что она также проводила время в этой резиденции в мае, оплакивая принца Филиппа.

Королева Елизавета II / Associated Press

Балморал хранит много теплых воспоминаний о королеве и ее покойном супруге - герцог даже оставил свой личный след на их любимом летнем доме в виде большого огорода. Шотландия считается одним из любимых мест королевы. Елизавета и принц Филипп даже провели часть своего медового месяца в охотничьем домике Биркхолл, расположенном в поместье, в 1947 году.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Getty Images

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Принц Филипп и королева Елизавета II (36 фото)

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