Первый прием: японская принцесса Айко на праздновании Нового года в Токио

1 декабря единственной дочери 126-го императора Японии Нарухито и императрицы Масако исполнилось 20 лет. В Японии это возраст совершеннолетия, поэтому девушка приступила к выполнению своих обязанностей, как члена императорской семьи.
Хотя после дня рождения Айко императорский дом сделал заявление, в котором отмечалось, что новые обязанности принцессы все же будут на втором места, а на первом - учеба в университете. На данный момент девушка учится в Университете Гакушуин.
Но все же первое мероприятие в новом статусе Айко посетила и это был о традиционное празднование Нового года во дворце - Shinnen Shukuga-no Gi. Принцесса Айко появилась перед гостями в белом платье без рукавов, украшенном лентой императорской семьи, белых высоких перчатках, жемчужных ожерелье и серьгах. В руках она держала веер.
Среди участников большого императорского приема также были двоюродный брат ее отца, наследный принц Фумихито Акисино, наиболее известный как принц Акисино, его жена принцесса Кико, их дочь 27-летняя Како. Другая дочь пары, 30-летняя Мако, покинула королевскую жизнь в прошлом году, когда вышла замуж за простолюдина, из-за чего должна была отказаться от своего титула и обязанностей.
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