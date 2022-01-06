Первый прием: японская принцесса Айко на праздновании Нового года в Токио

1 декабря единственной дочери 126-го императора Японии Нарухито и императрицы Масако исполнилось 20 лет. В Японии это возраст совершеннолетия, поэтому девушка приступила к выполнению своих обязанностей, как члена императорской семьи.

Хотя после дня рождения Айко императорский дом сделал заявление, в котором отмечалось, что новые обязанности принцессы все же будут на втором места, а на первом - учеба в университете. На данный момент девушка учится в Университете Гакушуин.

Но все же первое мероприятие в новом статусе Айко посетила и это был о традиционное празднование Нового года во дворце - Shinnen Shukuga-no Gi. Принцесса Айко появилась перед гостями в белом платье без рукавов, украшенном лентой императорской семьи, белых высоких перчатках, жемчужных ожерелье и серьгах. В руках она держала веер.

Принцесса Айко / Getty Images

Среди участников большого императорского приема также были двоюродный брат ее отца, наследный принц Фумихито Акисино, наиболее известный как принц Акисино, его жена принцесса Кико, их дочь 27-летняя Како. Другая дочь пары, 30-летняя Мако, покинула королевскую жизнь в прошлом году, когда вышла замуж за простолюдина, из-за чего должна была отказаться от своего титула и обязанностей.

Японская императорская семья / Getty Images

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