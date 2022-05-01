Первый публичный выход за долгое время: принцесса Шарлин с семьей посетила автогонки

Первый публичный выход за долгое время: принцесса Шарлин с семьей посетила автогонки

Наконец-то вся семья принца Альбера появилась на публике в полном составе.

Вчера, 30 апреля, принц Альберт и принцесса Шарлин посетили автопробег Monaco E-Prix со своими детьми кронпринцем Жаком и принцессой Габриэллой.

В конце гонки принц Альбер и принц Жак вручили кубок победителю Стофелю Вандорну (Mercedes – EQ Formula), а принцесса Шарлин и принцесса Габриэлла наградили Митча Эванса (Jaquar TSC Racing, который пришел вторым, и Жана-Эрика Вергне (DS-Techeetah), который финишировал третим.

Samedi 30 avril, LL.AA.SS. le Prince Albert et la Princesse Charlène ont assisté à la course automobile du Monaco E-Prix... Опубліковано Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco Субота, 30 квітня 2022 р.

Шарлин, которая преодолевает серьезные личные проблемы и проблемы со здоровьем, выглядела грустной, одета принцесса была под стать настроению - в скромный серый костюм.

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